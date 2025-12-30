Chile en el horno de un planeta al rojo

Presentado por:

¡Hola! Cerramos 2025 con el cuerpo cansado por el calor y la cabeza llena de preguntas. Confieso que, mientras escribo esta edición, miro el termómetro local y el registro histórico global: ambos parecen haber perdido el pudor. Este fue un año duro, récord en temperaturas y en señales de alerta, pero también un año en que vimos cómo comunidades, ciencia y políticas públicas intentan enmendar el rumbo aunque sea a contracorriente. Desde que partimos con Juego Limpio estamos convencidos de que estas historias importan, porque detrás de cada dato hay personas, territorios y ecosistemas que no pueden esperar.

En esta última entrega del año te proponemos un recorrido por lo que ardió, lo que resistió y lo que queda pendiente.

Chile en el horno de un planeta récord : cómo el calor extremo que vivimos en la zona central se conecta con un 2025 marcado como el año más caluroso de la historia, con impactos en la salud, la ciudad y los ecosistemas.

: cómo el calor extremo que vivimos en la zona central se conecta con un 2025 marcado como el año más caluroso de la historia, con impactos en la salud, la ciudad y los ecosistemas. Una tregua para el océano : la veda de 30 años que protege ballenas, pingüinos y tortugas como un gesto de pausa y respeto para la vida marina.

: la veda de 30 años que protege ballenas, pingüinos y tortugas como un gesto de pausa y respeto para la vida marina. Catástrofes climáticas y su costo : por qué los eventos extremos ya dejan pérdidas por cientos de miles de millones de dólares y profundizan las brechas de protección.

: por qué los eventos extremos ya dejan pérdidas por cientos de miles de millones de dólares y profundizan las brechas de protección. El agua bajo presión : el Año Nuevo que exigirá al sistema como si 500 mil duchas estuvieran abiertas al mismo tiempo en la Región de Valparaíso.

: el Año Nuevo que exigirá al sistema como si 500 mil duchas estuvieran abiertas al mismo tiempo en la Región de Valparaíso. En la sección No te lo pierdas , te recomiendo el libro Descifrar la naturaleza , que nos recuerda que conocer es el primer paso para cuidar, a través de siete exploradores de la ciencia chilena.

, te recomiendo el libro , que nos recuerda que conocer es el primer paso para cuidar, a través de siete exploradores de la ciencia chilena. En Breves medioambientales que sí importan : desde el Botón Rojo de Conaf para prevenir incendios hasta Cabo de Hornos como laboratorio del cambio climático y el avance de la biotecnología en regiones.

: desde el de Conaf para prevenir incendios hasta Cabo de Hornos como laboratorio del cambio climático y el avance de la biotecnología en regiones. Y finalmente, como Bonus track, comparto con ustedes una foto que inunda de aire puro el pecho: el vuelo de un cisne coscoroba que ganó el concurso de humedales, un pequeño milagro de belleza en tiempos difíciles.

Gracias por acompañarnos todo este año. Ojalá estas páginas sirvan de estímulo para seguir jugando limpio.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día.

1

Con calor extremo en Chile se despide el 2025 como el año más caliente de la historia

Como decía mi padre: “Están lloviendo patos asados”. En efecto, Chile cierra 2025 bajo calor extremo en la zona central, con máximas que rozan y superan los 38 °C en algunos sectores, sumándose a una cadena de olas de calor que recorrió el planeta durante todo el año. Este patrón no es aislado: refleja una atmósfera más caliente que eleva la “línea base” térmica y vuelve más intensos los episodios de altas presiones, sequedad y vientos, una combinación que dispara riesgos sanitarios e incendios.

Como hemos tratado en varios números de Juego Limpio, no hay literatura científica que no identifique el 2025 como el año más caluroso jamás registrado. La señal es clara: el calentamiento global amplificó el calor que se vivió en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, haciendo que olas de calor que antes eran raras hoy sean más frecuentes, más largas y más peligrosas.

Ese calor tuvo un costo humano. En Europa, estimaciones científicas atribuyeron decenas de miles de muertes adicionales al componente de calentamiento de origen humano durante el verano boreal, con episodios en que el cambio climático triplicó los fallecimientos por calor en ciudades clave. En España, el sistema sanitario contabilizó miles de muertes atribuibles a altas temperaturas en 2025, con especial impacto en mayores de 65 años, confirmando que el calor extremo es hoy uno de los principales riesgos climáticos para la salud.

En Chile, la ola de calor precisamente estos días activó alertas sanitarias y meteorológicas. Autoridades regionales y de salud desplegaron fiscalizaciones, recomendaciones y monitoreo en tiempo real para proteger a trabajadores expuestos, personas mayores, niños y grupos de riesgo, en días en que “caminar ya es agobiante”. Meteorólogos advirtieron sobre tres jornadas consecutivas con valores por sobre lo normal para la vida diaria, un sello de los nuevos extremos.

El impacto no es solo físico. Estudios recientes indican que las altas temperaturas afectan también el bienestar emocional, mientras expertos como Raúl Cordero subrayan que el calentamiento global disparó la frecuencia de olas de calor en la última década. Para quienes viven con enfermedades de base, el riesgo de complicaciones graves o muerte aumenta con cada grado extra.

Dentro de Santiago, el calor se distribuye de forma desigual. Comunas con alta densidad, asfalto, hormigón y poca vegetación –como Santiago, Estación Central, Independencia, Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel, Cerrillos, Lo Espejo y Cerro Navia– registran temperaturas más altas que sectores con parques y arbolado. Son las islas de calor urbano: superficies oscuras absorben radiación de día y la liberan de noche, impidiendo el enfriamiento y prolongando el estrés térmico.

La región también arde. Un estudio internacional con participación chilena mostró que Sudamérica es cada vez más cálida, seca y inflamable, con 2 a 3 veces más días por año con condiciones propicias para incendios desde 1971, especialmente en la Amazonía norte, Maracaibo y el Gran Chaco. El fenómeno, modulable por El Niño y La Niña, trae consigo pérdida de biodiversidad, riesgos para la salud y más emisiones que retroalimentan el calentamiento.

En 2025, Chile fue parte de ese mismo mapa de extremos que confirma una realidad: el calor récord llegó para quedarse si no se reduce el calentamiento global.

2

Una tregua para el océano: la veda que resguarda ballenas, pingüinos y tortugas

En las aguas que bordean Chile –desde el norte desértico hasta los fiordos del sur– se mueve una vida frágil que sostiene el pulso del océano. Pingüinos, tortugas, ballenas, delfines y lobos marinos no son solo imágenes de postal: son piezas esenciales de un entramado vivo que mantiene en equilibrio los ecosistemas marinos. Afortunadamente así lo entendió la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), que decidió extender por 30 años la veda que protege a cerca de 70 especies. Una pausa larga y necesaria para que la naturaleza pueda respirar y regenerarse.

La medida, vigente desde 1995 y ahora renovada, significa que durante tres décadas estará prohibido cazar, extraer o comercializar estas especies. Para el médico veterinario y doctor en Medicina de la Conservación Cayetano Espinosa, esto implica algo profundo: “El maritorio chileno estará libre del uso comercial de esas especies”. Parece obvio que no se puedan cazar estas especies. Pero no, se necesita extender la prohibición para reconocer que hay formas de vida cuyo valor no se mide en toneladas ni en dinero, sino en su aporte irremplazable al tejido del océano.

El plazo no es arbitrario. Muchas de estas especies –sobre todo los mamíferos marinos– viven décadas y se reproducen lentamente. Sus poblaciones no se recuperan en ciclos cortos. Por eso, como explica Espinosa, una veda de largo aliento permite observar, comprender y cuidar de acuerdo con sus ritmos naturales, sin someterlas a la presión constante de evaluaciones anuales que no dialogan con su biología.

Protegerlas es también proteger al mar en su conjunto. Tortugas, ballenas y pingüinos ayudan a regular las cadenas alimentarias y los flujos de nutrientes. Cuando ellos faltan, todo se desordena: desde los peces hasta los ecosistemas que sostienen a comunidades humanas. Cuidarlos es una forma de asegurar que el océano siga siendo fértil, diverso y generoso.

Pero la veda, por sí sola, no es un escudo absoluto. Las redes de pesca que atrapan sin discriminar, la contaminación que viaja con las corrientes, el ruido que desorienta y un océano cada vez más cálido y ácido por el cambio climático siguen amenazando a estas especies. Cada año, cientos de aves, delfines y tortugas mueren enmallados, recordándonos que la protección legal debe ir de la mano con cambios reales en nuestras prácticas de desarrollo.

Por eso, la renovación de la veda es también una invitación: a educar, sensibilizar y actuar. Iniciativas como el plan de recuperación del delfín chileno, una especie única de nuestras aguas, muestran que cuando el Estado, la ciencia y la ciudadanía trabajan juntos, es posible abrir un camino de esperanza. En tiempos de crisis ambiental, cuidar a estas criaturas no es solo un deber ecológico: es un gesto de respeto hacia el océano que nos sostiene.

3

Catástrofes climáticas dejaron más de US$ 368 mil millones en pérdidas

Las catástrofes climáticas continúan profundizando su impacto económico y social a escala global. Según el informe “Cambio Climático, Riesgos Extraordinarios y Políticas Públicas” de MAPFRE Economics, durante 2024 las pérdidas económicas provocadas por fenómenos naturales alcanzaron al menos US$ 368 mil millones, superando por novena vez consecutiva la barrera de los US$ 300 mil millones y ubicándose 14% por sobre la media de largo plazo. Los datos de 2025 los conoceremos el año que viene.

Europa aparece como el continente que más rápido se calienta y donde más aumentan las catástrofes naturales, mientras que a nivel global los principales detonantes de las pérdidas siguen siendo tormentas convectivas severas, ciclones tropicales e inundaciones. La tendencia confirma que los eventos extremos no solo son más frecuentes, sino también más costosos para las economías y los sistemas de protección financiera.

En América Latina la vulnerabilidad es aún mayor, debido a una profunda brecha de aseguramiento: solo el 19% de las pérdidas totales provocadas por catástrofes está cubierto por seguros, en contraste con América del Norte, donde la proporción de pérdidas no aseguradas es del 43,2%, la más baja del mundo. Esta diferencia deja a millones de personas y empresas expuestas a pérdidas sin mecanismos efectivos de compensación.

MAPFRE Economics explica que estas brechas se deben a la baja penetración de seguros en economías emergentes, a la concentración de población en zonas de alto riesgo y, de forma creciente, a la mayor frecuencia y severidad de los eventos extremos producto del cambio climático. En este escenario, los llamados “riesgos secundarios” –como incendios forestales, sequías, olas de calor, tormentas e inundaciones– ya representan más de la mitad de las pérdidas registradas, además de daños severos a infraestructuras y ecosistemas.

El análisis advierte que las pérdidas aseguradas por fenómenos catastróficos muestran un crecimiento sostenido del 5% al 7% anual desde 1992, una tendencia impulsada no solo por el clima, sino también por el crecimiento económico, el aumento de la población, la expansión urbana en zonas vulnerables y el alza del valor inmobiliario.

Frente a este escenario, el informe plantea que reducir la brecha de protección aseguradora es un desafío central de política pública, que requiere coordinación entre Estados y aseguradoras, el uso de sistemas de alerta temprana y la expansión de instrumentos como seguros paramétricos y bonos catastróficos.

4

Consumo de agua en Año Nuevo equivale a 500 mil duchas abiertas al mismo tiempo

El próximo 31 de diciembre, la Región de Valparaíso enfrentará el mayor peak de consumo de agua potable del año, un nivel que –según Esval– será equivalente a 500 mil duchas abiertas al mismo tiempo. Para asegurar la continuidad del servicio durante la jornada de Año Nuevo, la sanitaria anunció que producirá 66 millones de litros adicionales, volumen similar al consumo mensual promedio de más de 5.200 hogares.

El momento de mayor exigencia del sistema se proyecta entre las 19:00 y 20:00 horas, cuando se alcanza el máximo uso simultáneo en la región, impulsado por la preparación de cenas, actividades recreativas y la alta afluencia de turistas. En promedio, el consumo regional aumentará 16% respecto del promedio anual, pero en las zonas costeras el alza podría llegar hasta un 37%, debido a la fuerte presencia de población flotante.

Las comunas del Litoral Norte, como Papudo, Zapallar y Cachagua, encabezarán el incremento con un 37,66%, seguidas por el Litoral Sur, entre Algarrobo y San Antonio, con 35,07%. También se anticipan fuertes alzas en San Felipe, Putaendo y La Cruz, mientras que el Gran Valparaíso –que incluye Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana– registrará un aumento cercano al 13,6%.

Para enfrentar este escenario, se implementará un plan especial de refuerzo operacional, que considera turnos adicionales en plantas, estanques y centros de control, además de mantenciones preventivas y monitoreo continuo de la red.

Consejo: nunca está de más el llamado a la responsabilidad de los usuarios, especialmente en el uso del sistema de alcantarillado. Evitar arrojar grasas, aceites y desechos a la red es clave para prevenir obstrucciones y asegurar que el sistema funcione correctamente durante una de las fechas de mayor demanda del año.

5

No te lo pierdas: Descifrar la naturaleza

Descifrar la naturaleza es una invitación a mirar Chile con otros ojos. En este libro que te recomendamos en Juego Limpio, la periodista Bárbara Tupper Baldwin perfila a siete científicos y exploradores que han dedicado su vida a estudiar, recorrer y revelar la riqueza natural del país, desde los reptiles y mamíferos hasta los hongos, aves y plantas que habitan sus ecosistemas más diversos.

A través de relatos cercanos y entrevistas, el libro reconstruye las trayectorias de figuras como María Codoceo, Guillermo Mann, Luis Peña, Adriana Hoffmann, Juan Carlos Castilla, Jürgen Rottmann y Giuliana Furci, todos unidos por una pasión común: comprender y proteger la naturaleza. Con ilustraciones de Antonia Lara y un glosario para facilitar la lectura, la obra busca acercar la ciencia a públicos más amplios y reforzar la educación ambiental.

En tiempos de crisis climática y pérdida de biodiversidad, Descifrar la naturaleza funciona como un recordatorio de que conocer es el primer paso para cuidar. Como plantea su autora, el desafío no es solo divulgar, sino también mantener vivos los mensajes de respeto y protección, inspirando nuevas generaciones a explorar y defender el patrimonio natural que define a Chile.

6

Breves medioambientales que sí importan

Cabo de Hornos: laboratorio clave ante el cambio climático y la conservación biocultural

El ecólogo Ricardo Rozzi advirtió que el extremo austral de Chile será un observatorio crítico del cambio climático, debido a su alta vulnerabilidad al calentamiento global y a los procesos de extinción de especies adaptadas al frío y de llegada de nuevas biotas hacia la Antártida. Desde el Centro Internacional Cabo de Hornos, el investigador monitorea estos desplazamientos y destaca que la zona es estratégica para comprender cómo el aumento de temperatura está reconfigurando los ecosistemas del sur del continente.

El proyecto se sustenta en un enfoque de conservación biocultural, que integra dimensiones ecológicas, culturales y políticas, y que se ha desarrollado durante dos décadas junto a comunidades yaganas, universidades y organizaciones civiles. Rozzi alertó que nuevas infraestructuras y el turismo masivo podrían amenazar este frágil territorio, y planteó que el desafío será combinar innovación tecnológica con memoria y prácticas ancestrales para proteger una de las últimas fronteras relativamente intactas del planeta.

Conaf activa Botón Rojo ante riesgo extremo de incendios en Año Nuevo

Con motivo del feriado de Año Nuevo y un escenario de temperaturas extremas, Conaf activó un Plan de Contingencia entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, que incluye refuerzo de personal, turnos especiales y el despliegue de más de 2.200 brigadistas y 73 aeronaves en todo el país. La medida se concentra especialmente en la zona centro-sur, donde varias regiones se encuentran bajo Alerta Roja o Amarilla por calor y riesgo de incendios forestales, junto con una Alerta Temprana Preventiva entre Valparaíso y La Araucanía.

Dentro del plan destaca la activación del Botón Rojo, una herramienta que identifica los territorios con mayor probabilidad de ignición y rápida propagación del fuego ante altas temperaturas, baja humedad y vientos. Este sistema focaliza la prevención en comunas críticas de seis regiones, sin dejar de advertir que el riesgo es nacional. Conaf llamó a extremar las medidas de autocuidado, evitar cualquier uso del fuego y denunciar de inmediato columnas de humo, reforzando que en estos días “siempre es mejor prevenir los incendios que combatirlos”.

Regiones ganan peso en el mapa de la biotecnología chilena

El ecosistema biotecnológico chileno reúne hoy a 449 actores, de los cuales el 56% se concentra en la Región Metropolitana y el 44% en regiones, según un estudio del Centro de Biotecnología Traslacional (CBT) de SOFOFA Hub, que identifica a Biobío, Valparaíso y Los Lagos como polos clave fuera de Santiago. En los territorios, el sector público supera el 40% de los actores, evidenciando un rol estatal más fuerte que en la RM, mientras que Los Lagos se consolida en acuicultura y Biobío en su vínculo con la industria forestal y manufacturera, con Valparaíso emergiendo como nuevo polo.

El informe advierte, sin embargo, que persisten brechas de articulación, masa crítica e intermediación, lo que limita la capacidad de sostener procesos continuos de innovación en regiones. Para que la biotecnología se transforme en un verdadero motor de desarrollo, el CBT plantea avanzar en infraestructura, talento técnico, regulación y conexión internacional, de modo de convertir la base científica del país en soluciones que puedan escalar, competir y generar impacto económico y social.

7

Bonus track: el vuelo del cisne coscoroba

En el cierre de 2025, la Fundación Kennedy premió las mejores imágenes de los humedales de Chile entre más de 600 fotografías, destacando en el primer lugar una impactante captura del vuelo de un cisne coscoroba, símbolo de la riqueza y fragilidad de estos ecosistemas, registrados por participantes de entre 5 y 74 años de todo el país.

El autor de esta impresionante fotografía es Hernán Linetzky Mc-Manus.

Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. Seguiremos mirando el clima, la ciencia y las decisiones que importan. Gracias por acompañarnos. Nos leemos en 2026.

Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. Seguiremos mirando el clima, la ciencia y las decisiones que importan. Gracias por acompañarnos. Nos leemos en 2026.