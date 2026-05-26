Dos chilenos buscados por EE.UU. caen en Argentina tras robo ligado a casa de Martín Del Potro

Dos ciudadanos chilenos buscados por la Justicia de Estados Unidos fueron detenidos por la Policía Federal Argentina en la terminal de Retiro, cuando estaban por abordar un bus hacia Misiones. Se trata de Bastián Jiménez Freraut, de 28 años, e Ignacio Zúñiga Cartés, de 21, ambos con circular roja de Interpol por una serie de robos a viviendas de deportistas de élite en territorio estadounidense.

Según la investigación citada por el medio argentino La Nación, los sospechosos habrían integrado una banda que entre octubre de 2024 y enero de 2025 operó en Tennessee, Tampa, Wisconsin, Cincinnati y Kansas, con un botín superior a los US$2 millones. Entre las víctimas figura Travis Kelce, estrella del fútbol americano y pareja de Taylor Swift.

Antes de ser capturados, Jiménez Freraut y Zúñiga Cartés ingresaron ilegalmente a Argentina y quedaron vinculados al robo en la casa de la familia del extenista Juan Martín del Potro, en Tandil. Fuentes de la investigación señalaron que, al intentar viajar a Misiones —posiblemente para cruzar luego a Brasil o Paraguay—, presentaron sus documentos reales y fueron identificados por el alerta internacional.

La causa en Estados Unidos incluye al menos dos episodios clave. En Tampa, el 21 de octubre de 2024, los delincuentes se llevaron joyas, relojes de marca, un maletín de lujo y un arma de fuego, por US$167 mil. En otro robo, el 2 de noviembre, sustrajeron una caja fuerte con relojes, joyas, objetos personales, dinero en efectivo y bolsos de diseñador, por casi US$1,5 millones.

La investigación también detectó fotografías aéreas de una de las residencias robadas en una cuenta de iCloud atribuida a Zúñiga Cartés, tomadas días antes del golpe. Además, una imagen cerca de una escena del robo mostraría a sospechosos posando con relojes sustraídos.

En paralelo, la policía bonaerense detuvo a otros tres sospechosos por el robo a la familia Del Potro: dos chilenos y un argentino. La pista surgió tras una multa de tránsito aplicada en Buenos Aires al vehículo usado para llegar y escapar del lugar. Según la policía, el conductor era Ignacio Zúñiga Cartés.