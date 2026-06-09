La paradoja de Sernapesca en el Día Mundial del Océano

¡Hola! Como sabemos los desafíos ambientales rara vez son simples. Y en muchos de ellos se trabaja a contracorriente.

En esta edición de Juego Limpio abordamos precisamente esa complejidad: fenómenos que obligan a mirar más allá de las explicaciones evidentes y que muestran cómo la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad dependen cada vez más de nuestra capacidad para comprender sistemas interconectados, donde naturaleza y sociedad avanzan inevitablemente de la mano.

Para partir, lo haremos desde la paradoja de Sernapesca. Pesca ilegal y crimen organizado: un reciente operativo policial reveló una red criminal dedicada a la extracción ilegal de recursos marinos y en cuyo organigrama delictual figura un biólogo marino, que hasta su detención era un alto funcionario de Sernapesca. Expertos advierten que la pesca ilegal no solo afecta a las pesquerías y la biodiversidad, sino que también dificulta conocer el verdadero estado de los ecosistemas marinos y recuperar especies sobreexplotadas.

El enigma del perro bagual: una investigación en isla Navarino muestra que la realidad de los perros de libre movimiento es más compleja que la categoría científica de “perro asilvestrado”. El concepto local de “perro bagual” incorpora dimensiones culturales y sociales que desafían las explicaciones tradicionales. También comentaremos de la desolación que experimentó el refugio de animales silvestres Ñacurutú.

En otro tema, Juego Limpio se desplaza a Beverly Hills para dar cuenta de cómo Hollywood reescribe el guion climático. Natalia Freire, productora de contenido medioambiental y conocida conductora de “Green News” de radio Concierto, nos muestra desde el corazón del Hollywood Climate Summit cómo productores, guionistas, actores y plataformas están incorporando la crisis climática como un eje narrativo central para llegar a audiencias masivas.

Y finalmente nos referiremos a la nueva amenaza para la transición energética: aunque Chile lidera el desarrollo de energías renovables en América Latina, expertos advierten que la sequía prolongada, el aumento de la demanda y la necesidad de almacenamiento están poniendo a prueba la resiliencia del sistema eléctrico.

Esta semana en Futuro verde en marcha destacamos la llegada de nuevas especies al aviario de Parque Tricao; el reconocimiento internacional del mar sagrado de Rapa Nui como un sitio clave para la salud de los océanos; el lanzamiento de una plataforma que permitirá monitorear el estado del mar en todas las comunas costeras de Chile; un programa de monitoreo ambiental en la precordillera de Santiago; y los avances de Bci en reducción de papel y uso de energías renovables.

Iniciativas distintas entre sí, pero unidas por una misma convicción: que la transición hacia un futuro más sostenible se construye a partir de acciones concretas, conocimiento compartido y decisiones que comienzan a generar impacto hoy.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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Pesca ilegal y crimen organizado: la paradoja de Sernapesca

No deja de ser sorprendente la magnitud ética de ciertas paradojas en Chile. El caso del reciente operativo policial en Chile –justo el día en que se celebró el Día internacional de los Océanos– que dejó al descubierto una de las mayores organizaciones criminales dedicadas a la extracción y comercialización de productos hidrobiológicos en Chile, es una de esas.

Hace un par de años, uno de los rostros conocidos de la persecución de la pesca ilegal en el sur de Chile, particularmente en la Región de Los Ríos, era el biólogo marino y subdirector regional (s) de Sernapesca, Guillermo Quiroz Reyes. Él aparecía en los puntos de prensa cuando se trataba de dar cuenta de decomisos de merluza en Semana Santa, por ejemplo. ¿Qué sabemos hoy? Que este mismo biológo y alto funcionario de la institución del Estado encargada de perseguir y fiscalizar esta práctica ilegal, era uno de los miembros activos de la organización criminal recientemente desmantelada y que en el curso de un par de años acumuló ganancias por más de 9 mil millones de pesos.

Pero fuera de los recursos ilegales, de evasión de impuestos, de la competencia desleal y de todos los delitos que arrastra esta práctica, el daño a los ecosistemas marinos, a las pesquerías sobreexplotadas y a la ciencia misma que se queda ciega por falta de datos, es de las peores externalidades negativas contra la diversidad biológica.

En la práctica, la pesca ilegal en Chile es muy difícil de medir. Diversas estimaciones sitúan en alrededor de 320 mil toneladas anuales la extracción ilegal de recursos pesqueros en Chile, una cifra que equivale a más de la mitad de la cuota legal autorizada.

El fenómeno afecta a numerosas especies, pero uno de los casos más emblemáticos es el de la merluza común, una pesquería históricamente sobreexplotada y cuya recuperación sigue siendo incierta.

En Juego Limpio conversamos con el biólogo marino Rodrigo Oyanedel, doctor por la Universidad de Oxford, fundador de Fundación Mar Futura e investigador del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), para quien gran parte del problema está asociado a las cuotas de captura sobrepasadas y a la falta de acreditación del origen legal de los recursos.

“En la merluza común hemos usado estudios que muestran que hasta el 70 o 75% de la pesca es ilegal. O sea, de cuatro merluzas comunes, dos o tres al menos son ilegales”, explica. Más allá del impacto económico o del comercio irregular, advierte que esta presión constante impide la recuperación de poblaciones que llevan décadas sometidas a una extracción excesiva.

Sin embargo, para Oyanedel existe una consecuencia aún más grave. “Lo más terrible de todas estas situaciones es que al final nos deja muy ciegos a los que queremos entender qué está pasando en estos ecosistemas”, señala.

La pesca ilegal introduce un nivel de incertidumbre que dificulta estimar cuántos individuos quedan realmente en el mar y cuánto se está extrayendo. En consecuencia, se vuelve extremadamente complejo calcular el estado de los stocks pesqueros o definir medidas eficaces de recuperación. “No puedes recuperar una pesquería sobreexplotada si no sabes cuál es la cifra real de extracción”, resume.

El problema tampoco se limita a una sola especie. En el caso de los bosques de huiro, la extracción ilegal afecta directamente hábitats fundamentales para la biodiversidad marina. Estas algas forman verdaderos bosques submarinos que sirven de refugio, alimento y zonas de reproducción para numerosas especies.

“No solamente están afectando una especie; están destruyendo hábitats completos”, advierte el investigador. La desaparición de estos ecosistemas repercute sobre toda la red trófica, alterando relaciones ecológicas que tardan años o incluso décadas en recuperarse.

Cuantificar la magnitud real de la pesca ilegal sigue siendo uno de los grandes desafíos para la ciencia y las autoridades. El carácter clandestino de la actividad dificulta obtener datos precisos, mientras que la variabilidad natural del océano añade nuevas incertidumbres.

Aun así, los especialistas coinciden en que mejorar la fiscalización y la trazabilidad de los productos pesqueros es fundamental. “Si yo no puedo diferenciar el pescado en el mercado, no lo puedo fiscalizar, no puedo generar incentivos y se complica todo el sistema”, afirma Oyanedel.

Cuando la pesca ilegal permanece oculta, no solo desaparecen peces del mar: también desaparece la información necesaria para protegerlos.

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El enigma del “perro bagual”, el depredador esquivo

La siguiente es una escena triste. Hago la prevención. Hace un par de días Cristián Herrera, veterinario y director de la Fundación Ñacurutú, que rescata fauna silvestre dañada para recuperarla y regresarla a su ambiente natural, no pudo ocultar su dolor y frustración al encontrar temprano en la mañana cómo una buena parte de sus pacientes estaban muertos, tras ser atacados por perros que vagan por el recinto. En este caso no se trata de perros asilvestrados sino de mascotas, que también son víctimas de la tenencia irresponsable.

“Estamos de duelo por todos los que fallecieron por esta tenencia irresponsable de mascotas. Tengo deseos de que me trague la tierra y una pena tan grande por mis pacientes, por los perros, por el futuro de Ñacurutú, que estoy a un paso de cerrar todo y olvidarme para siempre”, expresó.

Los ataques a fauna silvestre o a ganado realizados por perros abandonados, que se han asilvestrado, o que teniendo dueños irresponsables se dedican a vagar por las calles o los campos, nos llevaron en Juego Limpio a volcar la mirada a una reciente investigación de la Universidad de Magallanes y el Centro Interdisciplinario Cabo de Hornos (CHIC), que se está desarrollando en isla Navarino, en el extremo austral de Chile, donde habitan manadas de perros sueltos.

Tomando el saber popular de yaganes, los científicos recuperaron una antigua nomenclatura sobre estos canes. No se trata de perros silvestres que olvidaron el contacto humano ni necesariamente de perros vagos, sino de una mezcla: del “perro bagual”.

Ubicada al sur del canal Beagle, entre los océanos Pacífico y Atlántico, isla Navarino es uno de los territorios más prístinos y remotos del planeta. Una investigación liderada por la Dra. Elke Schüttler, académica de la Universidad de Magallanes e investigadora del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), revela que uno de los desafíos más complejos para la conservación local no proviene de una especie exótica lejana ni del cambio climático, sino de un viejo conocido del ser humano: el perro de libre movimiento.

El estudio –desarrollado en el marco de un proyecto Fondecyt Regular financiado por ANID– desplegó 61 cámaras-trampa a lo largo de los 2.500 kilómetros cuadrados de la isla. Los resultados identificaron 41 perros, de los cuales 32 fueron clasificados como asilvestrados, al no corresponder a animales conocidos en pueblos o estancias.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que la frontera entre perros domésticos y asilvestrados es mucho más difusa de lo que se pensaba. El análisis de 84 muestras de sangre y saliva reveló un flujo genético constante entre perros con tutores y aquellos que viven en ambientes naturales.

Pero quizás uno de los hallazgos más relevantes del trabajo no surgió de las cámaras ni de los análisis genómicos, sino de las entrevistas realizadas a habitantes de la isla.

La investigación constató que el concepto científico de “perro asilvestrado” no refleja la forma en que la comunidad comprende el problema. En su lugar aparece la figura del “perro bagual”, una categoría cultural local que define al animal problemático “fuera de lugar”, independientemente de si tiene o no vínculo con las personas.

A diferencia del perro asilvestrado –definido científicamente como aquel que vive sin sustento humano–, el “perro bagual” es una condición reversible: un perro doméstico puede volverse bagual y un cachorro bagual puede ser incorporado nuevamente a la vida humana. La categoría responde más al comportamiento y al contexto que a una condición biológica permanente.

La investigación también reveló una diferencia significativa entre la percepción social y la realidad observada. Mientras los habitantes imaginan amplias zonas de riesgo asociadas a los perros, las cámaras mostraron una distribución generalmente cercana a asentamientos humanos.

Lejos de ofrecer respuestas simples y en un contexto donde las posiciones suelen polarizarse entre quienes priorizan el bienestar animal y quienes enfatizan la conservación de la biodiversidad, los investigadores proponen una aproximación más pragmática.

La historia del “perro bagual” muestra que el problema no puede entenderse únicamente desde la biología ni solamente desde la cultura. En el extremo austral del continente, la relación entre humanos, perros y vida silvestre sigue siendo mucho más compleja y entrelazada de lo que sugieren las categorías tradicionales.

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Hollywood reescribe el guion del cambio climático

Por Natalia Freire

La séptima edición de la cumbre Hollywood Climate Summit reunió durante dos días en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills, Los Ángeles, California, a productores, actores, guionistas, creadores de videojuegos, activistas del clima, sponsors, plataformas y majors (Sony, Paramount, etc.) de la industria de la entretención, con un objetivo claro: integrar la crisis climática ambiental en las historias que consume el planeta.

Basta sacar un poco la cabeza hacia los lugares donde se están tomando las decisiones sobre los contenidos audiovisuales globales para darse cuenta de que las propuestas que abordan los temas fundamentales de la crisis ambiental están cobrando masividad.

Mientras en Chile el nuevo ciclo político abre un debate sobre el alcance y los énfasis de la protección ambiental, en Hollywood ocurre lo inverso: la industria de la entretención está incorporando la crisis climática como un eje narrativo central.

Estoy en Beverly Hills, en el teatro donde se anuncian las nominaciones a los Oscar. Veo a guionistas, productores, científicos, astronautas de la NASA, documentalistas y ejecutivos de plataformas conversando seriamente sobre el cambio climático. No solo desde la creación de documentales emblemáticos. También desde las comedias. ¿Vieron Hacks? ¿Recuerdan la discusión entre la joven guionista y la comediante de la vieja escuela sobre el reciclaje? Incluso ahí aparece el tema. Los creadores de esa sitcom también estaban presentes en el encuentro.

Más allá, los guionistas de Star Trek intercambian ideas con astronautas sobre cómo llevar a la pantalla la nueva odisea espacial de la misión espacial Artemis. En otra esquina conversan los productores de documentales como Plastic Detox y otras realizaciones que buscan acercar la crisis ambiental a las audiencias masivas.

Entonces, me formulo la pregunta que cualquier productora de contenidos verdes se haría: ¿cómo financian todo esto? La respuesta me sorprende: es difícil en Chile, en Europa y también lo es en Hollywood.

La diferencia es que, una vez que los proyectos logran producirse, gracias (entre otros) a fundaciones que están dispuestas a invertir en historias de clima, las plataformas sí están disponibles para programar tales proyectos.

Mientras hay quienes cuestionan la responsabilidad humana en el cambio climático o relativizan la evidencia científica acumulada durante décadas, aquí cientos de creadores de contenidos se reúnen durante dos días para hacer exactamente lo contrario: defender el valor de los hechos, de la ciencia y de las historias. “La desinformación se combate justamente con información”, es la frase más escuchada en estos pasillos…

Y eso ocurre en un Los Ángeles, California, lleno de contradicciones. En una ciudad golpeada por la desigualdad, donde conviven boutiques de lujo con personas sin casas que han adosado sus “viviendas” a escaparates de Chanel o Gucci. En una ciudad donde la crisis de vivienda y la epidemia de fentanilo son imposibles de ignorar.

Aun así, Hollywood sigue siendo capaz de financiar lo que muchas veces parece inviable: historias que hablan de clima, de adaptación, de justicia ambiental, de comunidades indígenas y de futuros posibles.

Me emocionó escuchar a Quannah Chasinghorse @quannah.rose, una influencer y modelo de Alaska que relata el cansancio de su pueblo indígena después de años pidiendo algo tan básico como escucha y empatía. ¿Les suena parecido? Desde mi butaca, pienso que quizás la pregunta correcta no es cuánto cuesta producir estas historias. La pregunta es cuánto nos cuesta NO contarlas.

Otilia Portillo, mexicana, directora de Hijas del bosque, cuya obra aborda la extracción masiva de los hongos, se ha lucido desde el prestigioso Festival SXSW, en Austin, Texas, hasta Ladera Sur, en Santiago de Chile.

“La película costó cinco años en financiarse, el primer apoyo vino el Gobierno de México”, confiesa la realizadora, que al igual de Claudia Sheinbaum decide homenajear a su pueblo llevando tejidos y bordados de artesanas de su país en su outfit, en vez de lucir diseñadores de marca en tan magno evento.

“Cinco mil dólares fue el primer espaldarazo que nos permitió empezar a soñar en una película que se hizo con un 40% de becas Internacionales y en un 20% en distribución. El resto se pagó gracias a un estímulo fiscal que el Gobierno mexicano otorga a empresas que financian cultura y artes (Eficine)”.

Desde la comedia, la productora Allison Tatlock (Better Call Saul, Stranger Things) plantea a través de su serie Pluribus una sociedad que comienza a perderse de las grandes respuestas del ser humano, luego de ser atacados por un virus alienígena. El show lo tomó Apple TV y fue nominado a dos Globos de Oro…

Tara Doyle, encargada de Medios de la WWF, tiene fresco un informe Connected by nature report, que mide la actitud de los estadounidenses hacia los temas ambientales y la naturaleza.

“Descubrimos que este es un tema que une a las personas. Ocho de cada diez estadounidenses encuestados admitieron amar la naturaleza, el 92% asegura que estar en contacto con ella es lo más importante para su salud y bienestar, y el 73% considera a la naturaleza una parte fundamental de la vida de un norteamericano promedio”.

Justamente la medición de ese sentimiento y sus resultados son los que permiten a fundaciones, plataformas y grandes planificadoras de medios que buscan estar en el corazón de los seres humanos, establecer estrategias de comunicación, es decir, entre otras acciones, financiar historias.

Porque las plataformas ya entendieron algo que todavía discutimos en muchos rincones del mundo: el planeta dejó de ser un tema especializado. Es el escenario donde ocurre absolutamente todo lo demás.

Más que una conferencia, Hollywood Climate Summit es hoy un punto de encuentro para quienes creen que desde los contenidos audiovisuales se puede despertar a las audiencias. En una industria acostumbrada a imaginar futuros posibles, el desafío que plantea esta iniciativa es utilizar la narrativa para acercar la crisis climática a millones de personas desde una mirada emocional, cercana y movilizadora.

Tras siete años, HCS ha logrado convocar a más de 40 mil profesionales creativos y 70 mil empresas de 65 países (menos Chile). “Nadie puede cuidar o amar lo que no conoce”, es la frase con la que la activista-influencer @quannah.rose conmueve a un público que la ovaciona de pie y la que cierra esta nota con el convencimiento de que la industria del entretenimiento tiene la capacidad única de hacer visible lo que muchas veces está fuera de nuestro campo de visión.

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Sequía: la nueva amenaza para la transición energética en Chile

Como lo hemos dicho en varias ediciones de Juego Limpio, desde hace años que Chile viene siendo presentado como uno de los casos más exitosos de transición energética en América Latina.

El rápido crecimiento de la energía solar y eólica, junto con el avance en proyectos de almacenamiento, han permitido al país posicionarse entre los líderes mundiales en generación renovable. Sin embargo, detrás de esos avances persiste un desafío menos visible: cómo mantener la estabilidad del sistema eléctrico en un escenario marcado por el cambio climático y una demanda energética cada vez mayor.

El desafío es conocido, pero la advertencia viene siendo impulsada por la Alianza Energética Global para las Personas y el Planeta (GEAPP), una coalición internacional dedicada a promover el acceso a energía limpia.

Según el organismo, Chile enfrenta una nueva fase de la transición energética, en la que el principal desafío ya no es solamente aumentar la generación renovable, sino garantizar que el sistema pueda responder de manera segura y resiliente a fenómenos extremos como la sequía prolongada. La reducción de los aportes hidroeléctricos ha obligado en determinados momentos a recurrir a fuentes térmicas para sostener la estabilidad de la red, evidenciando la vulnerabilidad que aún existe frente a eventos climáticos.

A esta presión se suma un aumento sostenido de la demanda eléctrica. La electrificación de distintos sectores productivos, el crecimiento económico y el desarrollo de nuevas industrias vinculadas a la descarbonización, como el hidrógeno verde, incrementarán significativamente el consumo energético durante los próximos años.

“Chile ha demostrado que una transición energética acelerada es posible, pero hoy enfrenta una nueva etapa: asegurar que ese sistema sea resiliente frente a shocks climáticos y cambios en la demanda”, señaló Luisa Valentim, líder de GEAPP en Brasil.

En este escenario, el almacenamiento de energía aparece como una de las principales herramientas para enfrentar la variabilidad de las fuentes renovables.

Chile registra una rápida expansión de sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems), capaces de almacenar la energía producida durante las horas de mayor generación solar y liberarla cuando la demanda aumenta o las condiciones climáticas reducen la producción. Junto con ello, la modernización de las redes eléctricas y el desarrollo de soluciones energéticas descentralizadas son vistos como elementos clave para fortalecer la seguridad energética nacional.

Para los expertos, sin embargo, la discusión energética en el país está entrando en una nueva etapa.

Si durante la última década la prioridad fue reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables, el desafío actual consiste en asegurar que ese sistema pueda seguir funcionando bajo condiciones cada vez más exigentes. En un país que ha apostado gran parte de su estrategia de desarrollo futuro a la electrificación y al hidrógeno verde, la resiliencia de la infraestructura energética comienza a ser tan importante como la velocidad de la transición misma.

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Futuro verde en marcha

Futuro en marcha se tiñe de color. En esta sección, que de ahora en adelante se llamará Futuro verde en marcha, cada semana reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Un arcoíris de alas y plumas: las cuatro nuevas aves que llegan a Parque Tricao

El aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica sumó cuatro nuevas especies provenientes de Asia, Norteamérica y Sudamérica, ampliando una colección que ya reúne a más de 800 aves. Entre las incorporaciones destaca el monal del Himalaya, ave nacional de Nepal, conocida como el “ave de los nueve colores”, gracias al espectacular plumaje iridiscente de los machos, donde se combinan destellos verdes, azules, morados y cobrizos. Junto a él llegó la perdiz roul roul, una pequeña especie de los bosques del sudeste asiático, cuyo macho llama la atención por su cresta rojiza y plumaje oscuro metalizado, mientras que la hembra exhibe discretos tonos verde oliva que le permiten pasar inadvertida entre la vegetación.

La nueva colección se completa con la codorniz californiana, una especie introducida en Chile a fines del siglo XIX y fácilmente reconocible por el característico penacho curvado que sobresale de su cabeza, además de su activo comportamiento y particular canto. También se incorporó el amazonas frentiazul, conocido popularmente como “loro hablador”, un loro amazónico que puede alcanzar entre 70 y 90 años de vida, y que destaca por su notable capacidad para imitar sonidos y palabras humanas. Este último ejemplar llegó al parque tras ser decomisado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y completar un proceso de rehabilitación.

Con estas incorporaciones, Parque Tricao busca acercar a los visitantes a especies de distintos continentes y reforzar la importancia de la conservación frente a amenazas como la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de fauna silvestre. Es un excelente panorama para el Día del Padre.

El mar sagrado de Rapa Nui recibe reconocimiento internacional por su valor ecológico y cultural

El área marina protegida Te Moana Tapu a Hotu Matu’a –el Mar Sagrado de Rapa Nui– fue reconocida por la organización internacional Mission Blue como un Hope Spot, una distinción otorgada a lugares considerados fundamentales para la salud de los océanos del planeta.

El reconocimiento destaca tanto la extraordinaria biodiversidad de las aguas que rodean la isla y Motu Motiro Hiva, donde habitan numerosas especies endémicas, como el modelo de conservación impulsado por la comunidad rapa nui, que combina conocimientos ancestrales y gestión científica. La designación sitúa a Rapa Nui entre los territorios marinos más importantes del mundo para la protección oceánica y refuerza su papel como referente internacional en conservación marina y gobernanza indígena.

IDEOS: una radiografía abierta de la salud del océano chileno

Una nueva plataforma interactiva permitirá conocer el estado de salud del océano en las 105 comunas costeras de Chile. Se trata de IDEOS (Infraestructura de Datos Espaciales Océano Salud), una iniciativa desarrollada por la Universidad Católica del Norte, el Data Observatory y el Instituto Milenio SECOS, que integra información ecológica, social y económica para evaluar los ecosistemas marinos mediante el Índice de Salud del Océano (IdSO).

La herramienta reúne más de un centenar de bases de datos y mapas interactivos de acceso abierto, facilitando que autoridades, investigadores, comunidades costeras y ciudadanía puedan monitorear el estado del mar, identificar amenazas y apoyar decisiones orientadas a la conservación y gestión sostenible del borde costero chileno.

USS y Parque Mahuida crean línea base ambiental para proteger la precordillera de Santiago

La Universidad San Sebastián y el Parque Mahuida impulsan el proyecto Guardianes Ambientales, una iniciativa que busca generar información científica sobre agua, suelo, biodiversidad y riesgos ambientales para fortalecer la conservación de una de las principales reservas naturales urbanas de la Región Metropolitana. A través de monitoreos estacionales, trabajo en terreno, análisis de laboratorio y herramientas cartográficas, estudiantes y académicos evaluarán los efectos de fenómenos como la sequía, la erosión, el aumento de temperaturas y el riesgo de incendios sobre el ecosistema precordillerano.

El objetivo es construir una línea base ambiental que apoye las acciones de restauración ecológica, mejore la gestión del parque y contribuya a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de proteger este espacio natural cada vez más presionado por el cambio climático y la expansión urbana.

Bci reduce millones de hojas de papel y avanza hacia operaciones con energía 100% renovable

La digitalización de procesos y la migración hacia energías limpias se han convertido en pilares de la estrategia de sostenibilidad de Bci. Durante el último año, la implementación masiva de firmas digitales y el impulso a las cartolas electrónicas permitieron evitar el uso de más de 4,5 millones de hojas de papel, reduciendo emisiones asociadas y contribuyendo a la preservación de cientos de árboles. Paralelamente, la entidad incorporó tres nuevos edificios corporativos abastecidos con energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables, fortaleciendo su meta de reducir el impacto ambiental de sus operaciones.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia, que incluye compromisos de carbono neutralidad al 2050, metas de reducción de emisiones en sectores productivos clave y más de US$ 2.100 millones destinados al financiamiento de proyectos verdes vinculados a energías renovables, eficiencia hídrica y electromovilidad.

Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.