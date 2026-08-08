Chomali sale a contener alarma por recortes en Salud: “Ningún hospital se quedará sin presupuesto”

La ministra de Salud, May Chomali, salió este sábado a enfrentar las alertas por el financiamiento de la red pública y aseguró que, pese al ajuste aplicado este año a su cartera, ningún hospital se quedará sin recursos para terminar 2026.

Tras participar en una actividad por el Día del Niño en el Hospital Roberto del Río, la secretaria de Estado sostuvo que el Ministerio mantiene informados a los gremios sobre el alcance de la reducción presupuestaria y recalcó que el gasto sanitario de este año sigue siendo superior al de 2025.

“A la fecha no tenemos ningún hospital que se vaya a quedar sin presupuesto a fin de año. Estamos monitoreando y revisando la situación de los hospitales y tienen que tener la tranquilidad de que no se van a quedar sin presupuesto”, afirmó.

La declaración busca despejar una de las principales dudas abiertas desde que el Gobierno aplicó su plan de ajuste fiscal. Hacienda comenzó planteando una reducción del 3% para el Minsal, que finalmente quedó en 2,5%, equivalente a más de $413 mil millones. Según la cartera, el efecto promedio sobre los recursos operacionales de los hospitales alcanza un 1,1%, mientras que en Atención Primaria llega al 0,5%.

El recorte, sin embargo, ha enfrentado cuestionamientos de funcionarios y organizaciones médicas. En mayo, la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, advirtió que algunos establecimientos proyectaban quedarse sin recursos para insumos clave hacia octubre y sostuvo que los hospitales ya operaban con problemas de financiamiento antes del ajuste.

Las alarmas también han alcanzado a recintos de alta complejidad. A fines de mayo, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, afirmó que el Hospital Sótero del Río —al que se redujeron $3.182 millones— tenía presupuesto para funcionar hasta agosto, citando información del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. El establecimiento arrastra además problemas financieros previos al recorte decretado este año.

Chomali abordó también otro de los flancos persistentes del sistema: las listas de espera. La ministra reconoció que el problema trasciende administraciones y cuestionó la lógica de planes extraordinarios que reducen momentáneamente los registros sin modificar las causas que los vuelven a incrementar.

“Las listas de espera disminuyen un poquito cuando se hace un programa y luego vuelven a subir”, señaló. Según cifras del propio Minsal, al 30 de marzo de 2026 había 2,9 millones de personas esperando una primera consulta de especialidad No GES.

La ministra adelantó que su cartera trabaja en una respuesta de mayor alcance. “Estamos tratando de entender la estructuralidad y por qué se genera esta lista de espera”, dijo, anunciando que próximamente presentarán medidas destinadas a que los hospitales y la red asistencial absorban de manera permanente la demanda, en lugar de depender de sucesivos programas extraordinarios.

El desafío corre en paralelo a la disputa presupuestaria. La Ley de Presupuestos originalmente aprobada para 2026 contempló un aumento de 5,6% para Salud, pero el Gobierno de José Antonio Kast posteriormente introdujo el ajuste fiscal que redujo parte de esos recursos.