Cobre exhibe su peor nivel en 19 meses ante datos negativos de EEUU

Los datos que indican que la industria manufacturera de EE.UU. exhibió la mayor caída en una década surgieron días después de que un informe señalara que la actividad manufacturera se contrajo en China, el mayor consumidor de metales industriales del mundo. El miércoles, Apple recortó su proyección de ventas por una demanda más débil en la nación asiática, lo que atenúa aún más las perspectivas para los metales industriales que se utilizan en los dispositivos, incluidos los teléfonos móviles.

Los operadores del cobre tienen más malas noticias, ya que Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, anticipa que las ventas mundiales de automóviles bajarán este año por primera vez en una década. En un automóvil convencional fabricado en EE.UU. se utilizan más de 22 kilos de cobre, según la Copper Development Association de McLean, Virginia.

"Estamos viendo cifras tremendamente bajas en lo que respecta a la producción y eso es un reflejo muy fuerte sobre el consumo de elementos tales como barras, acero, zinc para el revestimiento, una cantidad de cobre en lo que respecta al alambre", señaló Peter Thomas, vicepresidente senior de Zaner Group. "Apple es un gran consumidor de metales y definitivamente va a tener una influencia general en los metales", indicó.

El Bloomberg Industrial Metals Subindex, que rastrea el cobre, el aluminio, el zinc y el níquel, extendió su caída a su nivel más bajo desde noviembre de 2016.

Hoy el metal rojo experimentó un leve rebote y cerró la semana con un alza de 0,50% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en US$ 2,64898 la libra, valor que se compara con los US$ 2,63583 del jueves y los US$ 2,64853 del miércoles.