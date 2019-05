Informe Gemines: Lo sucedido con el INE "es grave, toda vez que hay espacio para pensar que hubo corrupción"

El ambiente político está revuelto, unos días por las nubes, otros por el suelo. Se habla de traiciones, jugadas, operaciones, un clima más digno de teleserie que de la clase política que lleva las riendas del país. Así, con una agenda guiada más por los likes de las redes sociales, la administración de Sebastián Piñera durante mayo ha estado abocada a "atajar" las urgencias e incendios políticos, como el cuestionado viaje de los hijos del Mandatario a China, que otra vez instaló la sombra del nepotismo y los privilegios sobre La Moneda.

En medio de eso, el Gobierno ha tratado de sacar adelante proyectos claves como la idea de legislar la propuesta de Pensiones. En su análisis mensual de la coyuntura política y económica, la Consultora Gemines -ligada a Tomás Izquierdo, Guido Romo y Alejandro Fernández- precisó que tras la estrategia gubernamental inicial de posiciones en blanco y negro, en "buenos y malos", ahora se viene un período de negociaciones y conversaciones en búsqueda de los acuerdos, donde lo esperable sería que las diferencias se expresen.

"Pasó la hora de los slogans y llegó el tiempo de los argumentos y los votos. No más campañas para generar ambiente en la opinión pública, es la hora de discutir como y donde corresponde. La expresión 'rechazar la idea de legislar es muy mala'. Rechazar la idea de legislar es una herramienta parlamentaria de uso habitual por todos los sectores -los que alegan hoy lo hicieron ayer y viceversa- siendo evidente que no implica "no hacer la pega", argumento con que los políticos solo se hacen daño a sí mismos y contribuyen a su pésima imagen. Recuerdan a futbolistas fingiendo terribles lesiones para luego salir corriendo a marcar un gol. Hoy se está legislando (debatiendo, conversando) sobre esto y el proceso continúa, todos lo saben", reza el informe de mayo de Gemines.

"El INE acumula ya bastante desgaste en su imagen, desde el Censo fallido del 2012 a las cuestionadas cifras del mercado laboral, por parte del propio Banco Central. Lo sucedido es grave, toda vez que hay espacio para pensar en que hubo corrupción, dada la cantidad de intereses económicos que están detrás de la estimación de la inflación. Ello en el contexto de un país muy indexado, que utiliza la Unidad de Fomento como instrumento de reajustabilidad de un sin número de operaciones, desde un simple contrato de arriendo a un crédito corporativo. Evidentemente, el valor de poder anticipar la inflación que se publicará a futuro es enorme y muchos interesados inescrupulosos estarían dispuestos a pagar por dicha información", advirtió el informe.

En ese escenario, los analistas advirtieron que "no está hoy Chile para pretender que la oposición quiera destruir a la clase media ni que el Gobierno pretenda ayudar solo a los súper ricos".

En el análisis de mayo, la consultora puso el foco en la propuesta de flexibilización laboral que enviará el gobierno. "Haciendo oídos sordos a la opinión técnica de los expertos de un amplio espectro político, los parlamentarios pretenden nuevamente sacar un dividendo político corto. Corto, porque la población en general tiene intuiciones normalmente acertadas y sabe que lo que se está proponiendo le ayuda, por lo que es probable que haya un castigo electoral a la centro-izquierda en la próxima elección. Los políticos, en general, no son capaces de entender que el alineamiento político ideológico de la población es muy líquido y tiene más bien una postura pragmática. No existen lealtades eternas por una cierta posición ideológica y lo que finalmente cargará la balanza, será el resultado que la gente perciba, sobre su calidad de vida, de las medidas y logros del gobierno de turno", advirtió el informe.

En esa linea, Gemines agregó que el debate está muy ideologizado, "no porque la población lo está, sino, más bien, porque son los extremos los que tienen capturado el debate, cuestión que es amplificada por los medios. Lo complicado es cuando ello deriva en una baja participación electoral de la inmensa mayoría no alineada políticamente, que tiene visiones más equilibradas".

INE: Otra institución dañada

No sorprende demasiado, a juicio de Gemines, que las instituciones sean protagonistas de un escándalo que dañe su reputación. Ya le pasó al Sename, la Iglesia, Carabineros, al Ejército. Suma y sigue. Por eso, tomando además en consideración que el socio de la consultora y economista, Alejandro Fernández, ya había advirtido sobre las inconsistencias en el IPC, no sorprende lo sucedido con el Instituto Nacional de Estadísticas.

"El INE acumula ya bastante desgaste en su imagen, desde el Censo fallido del 2012 a las cuestionadas cifras del mercado laboral, por parte del propio Banco Central. Lo sucedido es grave, toda vez que hay espacio para pensar que hubo corrupción, dada la cantidad de intereses económicos que están detrás de la estimación de la inflación. Ello en el contexto de un país muy indexado, que utiliza la Unidad de Fomento como instrumento de reajustabilidad de un sin número de operaciones, desde un simple contrato de arriendo a un crédito corporativo. Evidentemente, el valor de poder anticipar la inflación que se publicará a futuro es enorme y muchos interesados inescrupulosos estarían dispuestos a pagar por dicha información", advirtió el informe.

Con el escenario de la investigación aún incierto, los analistas afirmaron que si el hecho es acotado el daño podría ser superficial, pero si se convierte en una manipulación profunda, éste puede ser mayor de lo pensado. "Puede haber alterado decisiones de política monetaria, puede provocar una profunda desconfianza en el mecanismo de la UF como indexador, llevando por ejemplo a sustituir parte de la reajustabilidad de las operaciones hacia otros indexadores, como podría ser el dólar, fenómeno típico en países de bajo nivel de desarrollo", agregaron.

¿Hacia dónde avanzar? Es evidente que se requiere autonomía, un consejo con miembros rotativos, elegidos a la usanza de los del Banco Central, y más recursos, para mejorar el nivel profesional de la institución. "Los técnicos y directivos del INE tienen que tener una renta atractiva, para atraer a los mejores, y a mediano plazo tiene que sumar prestigio el trabajar en la institución. Éstos dos últimos elementos son centrales para lograr una institución independiente, eficiente y, por qué no decirlo, algún día nuevamente prestigiosa", concluyó Gemines.