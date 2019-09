Lagos Weber disponible para una exención de contribuciones para los adultos mayores “en situación de ahogo económico”

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, se mostró disponible para incorporar en la discusión de la reforma tributaria la incorporación de una exención al pago de contribuciones para aquellos adultos mayores que no posean los recursos para cancelar de manera proporcional a sus bienes raíces, y que posean en la actualidad una deteriorada situación económica.

Durante la discusión, el parlamentario PPD aseguró que "lo que conocemos es que hoy en el país, hay un número muy grande de adultos mayores que tienen muchas dificultades para pagar sus contribuciones, y de eso es lo que tiene que hacerse cargo este proyecto. Lo que no me parece es que ahora se aplique a rajatabla todo, como diciendo que, desde ahora, no importaran los ingresos para el pago de impuestos. Aquellos a los que nos va mejor, debemos pagar más impuestos que quienes no les va bien y tienen ingresos más bajos".

En esa línea, Lagos Weber comentó estar disponible para legislar respecto al pago de contribuciones para adultos mayores que "estén en una situación de ahogo económico y que cuenten con bienes raíces, en condiciones de que estén muy caras las contribuciones y no puedan hacerse cargo debido a su situación económica, o a escuálidas pensiones. No me cabe duda que en esta área, el proyecto tal cual viene deberá tener una mejora sustantiva para ser aprobado”.

Crítica a la reintegración

Luego del receso producto de las fiestas patrias, este lunes se retomó la discusión sobre el proyecto de reforma tributaria que propone el Ejecutivo y que ha generado serias diferencias con la oposición producto de sus diferentes posturas respecto a la reintegración, aspecto que según el propio Gobierno sería la columna vertebral de la iniciativa.

En la jornada, Lagos Weber volvió a refutar los argumentos del ministerio de Hacienda, señalando que “a los que nos va mejor, debemos pagar más impuestos que quienes no les va bien y tienen ingresos más bajos” e hizo hincapié en la regresividad que implicaría aplicar una rebaja de impuestos a los sectores más acomodados.