Corte en trámite: la pelea entre CGE y GNL Talcahuano por el mercado del gas en Concepción

La "guerra" comercial, esta vez por el mercado del gas en Concepción, concentra a dos grandes del mercado de los combustibles de la VIII Región: GNL Talcahuano y Gas Pacífico.

La primera empresa es un proyecto que pertenece a la Compañía Regional de Infraestructura (CRI) y a Eos Investments Group LLC, y que recibió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en julio de 2017. Se trata de un terminal marítimo del tipo isla para el atracamiento de buques de transporte de gas natural licuado que será importado desde países productores. El terminal está proyectado en la Bahía de Concepción, frente al sector de Isla de Los Reyes en la comuna de Talcahuano.

El proyecto en cuestión involucra recursos por US$ 160 millones y sus representantes han señalado que es una oportunidad para reducir el costo del gas en Concepción. Hasta ahí todo bien. Excepto por un detalle: el proyecto contempla concentrar el sistema de transporte, que ya existe en la zona para este combustible y que es controlado por Gasoducto del Pacífico, perteneciente a CGE, que a su vez es controlado por la empresa española Naturgy. El problema es que ambas empresas no logran ponerse de acuerdo.

El conflicto tiene su origen en 2011, cuando GNL Talcahuano comenzó a planificar su proyecto y consiguió de Gas Pacífico un certificado preliminar de conexión para poder ofrecer a sus clientes el traslado del gas.

Pese a que son compañías diferentes, el entendimiento entre ambas empresas se da en el marco de lo estratégico que es la provisión de este combustible para el país y que, mediante procesos legales, permite que empresas de diferente propiedad compartan su infraestuctura.

Versiones encontradas

En 2011 Gas Pacífico aun era controlada por los antiguos dueños de CGE, la familia Marín, los Pérez Cruz y el grupo Almeria (familias Almería y Hornauer). Pero en 2016 Naturgy (entonces Gas Natural Fenosa) se convirtió en el controlador de CGE.

En 2011, según los relatos de GNL Talcahuano, con los entonces dueños de CGE habían alcanzado un entendimiento para la utilización del ducto, que hoy, en manos de los nuevos dueños españoles, la empresa desconoce.

Entonces, según consta en documentos, Gasoductos del Pacífico entregó a GNL Talcahuano un "certificado" que señalaba que "era posible" conectar el proyecto a su cañería.

Mientras GNL -que también ha recibido duras críticas por las externalidades ambientales del proyecto- siguió avanzando en la tramitación del proyecto, pero una vez que CGE cambió de de propietarios, todo quedo en nada.

La exigencia realizada por Gas Pacífico se sostiene en el Reglamento sobre Concesiones Provisionales y Definitivas para la Distribución y Transporte de Gas Nº 263 de 1995.

En 2017 los ejecutivos de ambas empresas intercambiaron una serie de correos con el objetivo de poder llega a acuerdo. Pero ambas empresas tuvieron opiniones divergentes: mientras GNL exigió que se cumpliera la palabra empeñada en 2011, Gas Pacífico decidió realizar un proceso abierto (open seasson) para que cualquier empresa solicitara pasar gas por el ducto, lo que se cerró hace solo un par de semanas sin oferentes.

Lo anterior desato la ira de GNL Talcahuano que ha iniciado una campaña para obtener el acceso al ducto.

El abogado de la firma Mario Rojas explica que la indicación de los dueños del terminal es intentar a todo evento la conexión para alimentar a Concepción de una nueva opción de gas natural, rompiendo así con el monopolio de CGE, única oferente del servicio en esa región.

Han atacado con todo. Acudirán a autoridades de libre competencia y lograron que un grupo de parlamentarios presentara un requerimiento para investigar posibles prácticas antimonopólicas en el mercado del gas en Concepción.

Como comparación, si un consumo promedio de gas en Santiago (58m2) cuesta $ 46 mil, en Concepción llega a $ 66 mil.

En un documento diputados plantearon que el ingreso de nuevos actores al mercado está totalmente limitado.

Según el documento, "diversos estudios señalan que las cuentas de gas natural son en promedio un 25 a 30% más altas que en comparación a la Región Metropolitana y que el alza en los precios ha sido sostenida desde el año 2018".

Añaden que "la Gerente General de Gasoducto del Pacífico S.A. es también Gerente General de Innergy S.A. la que vende y distribuye gas natural argentino que posteriormente transporta a Chile a través de Gasoducto. En efecto, ambas empresas forman parte del holding de las empresas CGE Gas Natural, filial de la empresa española Naturgy". Esta última dueña del ducto.

Este martes ejecutivos de GNL Talcahuano se reunieron con autoridades del ministerio de Energía para plantear sus apreciaciones.

La versión de Gas Pacífico es totalmente contraria.

"Este es un mercado energético altamente competitivo, con sustitutos como el gas licuado, electricidad, parafina, leña, pellet y diésel, y en donde, de acuerdo al Anuario Estadístico de Energía 2018, el gas natural significa sólo el 1% del consumo energético total de la VIII Región", dice Nelson Donoso, gerente general de Gasoducto del Pacífico.

Donoso aclara que a la fecha no existe ningún tipo de relación, por cuanto GNL Talcahuano no ha manifestado interés de contratar servicios de transporte de gas natural en firme, a pesar de la licitación pública (open season) que se ofreció en el año 2015, ni en el proceso de 2019. "Demás está decir que es de nuestro máximo interés contratar la capacidad no utilizada del gasoducto", asegura.

En ese sentido, Gasoducto del Pacífico está obligado a otorgar servicios de transporte en firme bajo el sistema de “acceso abierto”, esto significa que los ofrecimientos de sus servicios de transporte deben realizarse en igualdad de condiciones económicas, comerciales, técnicas y de información, respecto de su capacidad de transporte disponible, (ello según el art. 11 Decreto N°263 de 1995).

"En la práctica de la industria de transporte de gas en Chile el principio de “acceso abierto” se realiza a través de los procesos denominados Open Season, que aseguran una igualdad de trato y acceso a información por parte de todos los interesados, quienes deben manifestar su interés para contratar este servicio", agrega el ejecutivo.

Con todo, mientras ambas empresas sigan enfrascadas en el desacuerdo, las dudas en torno a qué tanta competencia se le podrá inyectar al mercado seguirán en duda.