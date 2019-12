Alfonso Swett desmitifica la incertidumbre como el peor de los males para la economía y apoyó el proceso constituyente

“Hay que agrandar nuestras manos, meterlas en el bolsillo y que duela”, esta fue la frase utilizada por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, en noviembre pasado, para hacer un mea culpa y asumir la cuota de responsabilidad del sector empresarial en la crisis que vive el país. Hoy, el líder gremial confiesa que no ha tenido tiempo para hacer evaluaciones sobre su gestión, ya que, por ahora, no es el minuto.

"No me he querido dar ni el tiempo ni hacer el esfuerzo en hacerlo, porque hoy día toda la energía hay que ponerla en lo que viene por delante", señaló Swett en entrevista con El Mercurio

Y es que no cabe duda de que en poco más de un mes, Chile dejó atrás su imagen de la "gran estrella latinoamericana". La ola de manifestaciones pacíficas y violentas que llevaron al país a enfrentar la mayor crisis social en las últimas tres décadas ha dejado desastrosas consecuencias en su "milagrosa" economía.

A tres meses de que culmine su período, Swett comentó los desafíos para el próximo año, para el que proyecta una expansión de la economía en un rango de entre 0% y 2%.

"Si sigue todo igual y no pasan cosas nuevas, nosotros creemos que habrá un crecimiento del 1%. Pero creemos que hay mucho tema abierto", comentó agregando que el año que viene "tenemos una gran duda con la inversión, donde la discusión tributaria va a ser clave".

A juicio de Swett, las buenas soluciones hoy día tienen que ser sistémicas. Dice que le preocupa que el país esté dividido, tanto como las reformas y las discusiones.

"La agenda económica y de inversión está aparte de la agenda social, y claramente lo que nosotros necesitamos de forma urgente, para encontrar estas soluciones, es unir la agenda social y económica. Necesitamos más que nunca una visión de conjunto y de largo plazo", señaló.

El presidente de la CPC explicó que esta visión es necesaria "primero, para que no generemos falsas expectativas. Segundo, para que podamos dar soluciones en el largo plazo, porque, en definitiva, si no hay agenda de inversión y económica, no tenemos cómo financiar esta agenda social en el largo plazo".

Bajo esa premisa, y descartando el miedo por la incertidumbre, Alfonso Swett aseguró que el proceso constituyente "es la mejor noticia que nos ha entregado la buena política el día 15 de noviembre. Hay un antes y un después en Chile después de esa noticia del 15 de noviembre".

Para el líder gremial la nueva Constitución debería ser procrecimiento, proinversión, y que nos permita de alguna forma "cumplir con los derechos que vamos a consagrar".

Eso sí, dice que no sacamos nada con escribir los derechos si no tenemos la capacidad económica, como país, de cumplirlos. "Yo creo que esa es la responsabilidad más importante que van a tener estos constituyentes", sentenció.

En ese sentido, dijo que más grave que la incertidumbre para la inversión, es la violencia. "Cuando hay incertidumbre, la inversión puede esperar, puede observar e incluso se puede realizar. En cambio, cuando hay violencia la inversión se va sola", dijo al matutino.

Finalmente, consultado por su postura frente al plebiscito de abril, Swett es reservado y dice que va a responder esa pregunta después de marzo ya que él representa un sector."Estoy aquí como presidente de la CPC, no como persona natural", concluyó.