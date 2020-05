Rescate a Latam o a toda la industria aérea local: el dilema que enfrenta el Gobierno tras sus señales a favor de la compañía controlada por la familia Cueto

Las reacciones del Gobierno tras la decisión de la aerolínea Latam de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos abrieron de inmediato un debate político, donde uno de los puntos sobre la mesa es si el Ejecutivo va a prestar ayuda a una aerolínea en particular -como la controlada por la familia Cueto- o bien a la industria aérea comercial local.

Una vez conocida la jugada de Latam en EE.UU, en el Gobierno salieron rápidamente a brindar señales. Así lo fueron los dichos del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificando a la compañía controlada por el Grupo Cueto como “estratégica”, y manifestarse disponible a evaluar un plan de ayuda se sumó el titular de Economía, Lucas Palacios.

La postura del ministro de Economía cambió radicalmente respecto a marzo, cuando descartó la posibilidad de que se le preste asistencia financiera a la aerolínea y criticó a ésta por haber expresado la necesidad de ayuda económica por parte del Estado a través de los medios de comunicación.

Dos meses después, Palacios sostiene que "no hay que descartar nada hacia el futuro, por eso nuestra política ha sido de flexibilidad, porque hay que ir viendo cómo se desarrollan los hechos".

En declaraciones consignadas por La Tercera, dijo que "Latam tiene algunas opciones (...) pero tenemos toda la disposición de colaborar con todas las empresas del país. Sabe por qué, porque esto es un sistema integrado, una empresa grande arrastra un montón de empresas chica y un montón de empleos".

Sin embargo la autoridad aclaró que la prioridad del Gobierno es ir en ayuda de empresas más pequeñas. "Yo no he descartado ninguna ayuda de nada, lo que yo siempre he dicho que nuestra prioridad está siempre en las personas que más les ha costado salir adelante y eso es una situación que se ha ido excesivamente profundizando en el tiempo".

En un comunicado, la aerolínea informó este martes que las filiales de Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos iniciaron un proceso voluntario de reorganización y reestructuración de su deuda. La noticia sobre Latam y su acogida al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos ya había sido adelantada por un reportaje del diario El Mostrador la semana pasada. Días antes, el grupo había desvinculado a 1.400 trabajadores a raíz de la crisis económica que atraviesa la empresa desde que la pandemia del coronavirus produjera efectos devastadores a la industria del transporte aéreo.

La opinión de Lagos Weber

En este contexto intervino en el debate el senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, señalando que "en ayudas a grandes empresas es importante actuar con rapidez y con transparencia".

"En el caso de Latam reconociendo todas sus particularidades, es importante que se defina si se va a apoyar a una aerolínea en particular o a toda la industria aérea comercial local. Pienso tiene más sentido lo segundo", sostuvo Lagos Weber, en referencia a este rubro donde operan compañías como Sky y JetSmart .

El parlamentario también consideró que es importante que se verifique "el comportamiento de los socios y que hagan su aporte de capital y el rol de los nuevos accionistas a este fondo que creó la empresa".

"Creo que debemos ir en ayuda de las grandes empresas, pero en paralelo debemos fortalecer con más recursos el Ingreso de emergencia y perfeccionar el mecanismo de ayuda a las pymes", finalizó.

Cabe recordar que al referirse al eventual plan de ayuda a la empresa, el ministro Briones señaló que “hay una decisión país que debemos tomar, que debe ser con mucha transparencia, de cara a la ciudadanía (...) definir como país si es que vamos a concurrir con algún tipo de apoyo para facilitar el proceso de reestructuración de Latam, esa es la primera decisión, y eso es lo que como Gobierno hemos señalado de evaluar la conveniencia y la oportunidad para contribuir al proceso”. De todos modos, fue enfático en señalar que “el apoyo no es a los dueños, es a la compañía”, deslizando que este ayuda se podría concretar a través de bonos y créditos con garantías estatales (Fogape).