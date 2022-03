Gobierno modificó el Mepco para frenar brusca alza de bencinas y confirma que medida fue conversada con futura administración

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció la modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) para esta semana. El objetivo es amortiguar un alza de entre $20 y $50 pesos por litro de bencina que golpeará duramente la economía debido a los temores que genera la guerra en Ucrania.

Si bien la ministra subrogante de Relaciones Exteriores de Chile Carolina Valdivia, explicó hace unos días que el país tiene una baja exposición comercial con Rusia y Ucrania, afirmó que "seguiremos igualmente mirando de manera muy atenta, particularmente la evolución del precio del petróleo".

La tendencia alcista de los combustibles parece ser la más segura por ahora y por eso, mediante un video publicado en redes sociales, el ministro Rodrigo Cerda señaló recientemente que "el Gobierno decidió modificar uno de los parámetros del sistema Mepco esta semana".

"La verdad —indicó el jefe de la billetera fiscal— es que si no realizamos esta modificación posiblemente las gasolinas y el diésel, podrían subir entre $20 y $50, el diésel podría acercarse a un aumento de $50 y las gasolinas podrían fluctuar alrededor de los $25 de aumento".

El jefe de Teatinos 120 argumentó que “eso significa que en las próximas semanas, vamos a seguir viendo aumentos en los precios de los combustibles y podemos estar varias semanas, tal vez superior a 30 semanas de alza de precios de combustibles".

"Esto estaría ocurriendo porque efectivamente nos está afectando en materia de guerra de Rusia y Ucrania que están elevando significativamente el precio de los combustibles, si eso lamentablemente se mantuviera, durante un tiempo más prolongado, seguramente tendríamos este incremento de más de 30 semanas hacia adelante”, explicó.

Con esta modificación del Mepco, se espera que el precio de la gasolina y el diésel aumenten solo $6,7. El titular de Hacienda afirmó que con esto “el Mepco estará dando un subsidio en gasolinas de cerca $210 y en diésel en cerca de $170”.

Posteriormente, en conversación con Radio ADN, el ministro Cerda reveló que la medida fue conversada con su sucesor, Mario Marcel. “Obviamente lo conversamos con el ministro entrante. Hay que evitar cualquier tipo de roce, no es bueno para el país, y yo creo que este es un tema país“, dijo.

Y añadió que "la situación de la guerra se está volviendo cada vez más complicada allá, pero también nos afecta a nosotros con el alza de precios".

“Si todo sigue igual, que se mantengan los precios internacionales,deberíamos tener varias semanas de alzas, entre 30 o 40. Nosotros creemos que eso permite que no tengamos el aumento de una sola vez”, planteó.

El ministro de Hacienda sostuvo que si bien habrá un alza en otras áreas como el trigo, no debería haber problemas de abastecimiento. “Otros impactos debería sufrir el trigo, ya que también debería subir sus precios significativamente“, manifestó.

“Quisiera dar tranquilidad porque gran parte de la cosecha del trigo ya se realizó en Chile. No deberíamos tener problemas de abastecimiento en los próximos meses. Eso no significa que no habrá un alza”, detalló.

Finalmente, el ministro Cerda recalcó que "el precio del cobre ayuda, pero esto tiene demasiada volatilidad, y en ese sentido hay que ser cuidadoso con gastar ingresos que todavía no sabemos si vamos a tener".