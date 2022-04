Duro golpe a la ortodoxia neoliberal: ministro Marcel anuncia que no habrá marcha atrás con las reformas

El complejo panorama de la economía chilena dibujado por el Banco Central en ningún caso obligará a cancelar o posponer las reformas más estructurales que impulsa el Gobierno de Gabriel Boric, según afirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien destacó la intención por impulsar un “plan de reactivación inclusivo” a fin de mejorar las expectativas económicas para 2023.

En entrevista con La Tercera, el titular de Hacienda sostuvo que las reformas estructurales planteadas en el programa se mantienen “porque son reformas que por definición no deberían depender de una coyuntura. Hay analistas que recomiendan postergar tal o cual reforma, pero hay que entender que una cosa es cuando se empieza a discutir una iniciativa legal y otra es cuando la reforma se aplica o con qué gradualidad. Un momento económico complejo no significa que haya que posponer la discusión de reformas estructurales”, al tiempo que destacó la necesidad de “rebalancear” la economía y “no que se le ponga más combustible”, por lo que volvió a criticar el proyecto de ley por un quinto retiro para satisfacer deseos de “consumo presente”.

“En el Congreso están con todos los elementos a la vista para tener un buen juicio respecto de los costos que tendría una medida como esta”, afirmó Marcel, quien destacó el impacto que tendría “un nuevo retiro sobre la reforma de pensiones, no sólo porque ésta ya no pudiera contar con el ahorro acumulado durante décadas para financiar pensiones, sino también por su capacidad para influir sobre los valores que deben sustentar una reforma. Si hay gente que quiere retirar fondos porque dice que al ser de su propiedad tiene derecho a hacer lo que quiera con ellos, sobre ese mismo principio no podría haber ningún espacio para la solidaridad o compartir riesgos”.

Junto con comprender el interés de los parlamentarios que están detrás de esta iniciativa, el ministro Marcel recomendó “tener todos los elementos a la vista, entendiendo que no se está legislando para una, 10 o 1.000 personas, sino para diez millones que podrían retirar fondos”.

Sin entrar en una polémica por las críticas del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el ministro Mario Marcel llamó a realizar un manejo económico responsable ya que “no es un tema de ser ortodoxo o neoliberal o estar preocupado de las clasificadoras de riesgo (…) Si voy a hacer un cambio importante en el país, debo tener una base económica sólida para poder hacerlo, porque, de lo contrario, no voy a alcanzar a llegar muy lejos y voy a tener que volver atrás. Además, habría todo un esfuerzo perdido, ilusiones, expectativas frustradas”, al tiempo que recalcó la necesidad de fragmentar o tramitar en diferido la reforma tributaria que será dada a conocer en junio, toda vez que “la reforma tributaria actual en términos de recaudación equivale a todas esas reformas sumadas”, señaló, en referencia a las reformas de 1990, 2014 y 2020.

En otro plano, el jefe de Teatinos 120 ratificó la decisión del Gobierno de no expropiar los fondos de pensiones gestionados por las AFP y aseguró que el proyecto de reducir la jornada laboral a 40 horas es menos urgente que la reforma tributaria pero que en ningún caso han renunciado a impulsarla, por lo que instó a “aumentar la productividad de tal manera de que ese aumento de costos de contratación no implique destruir empleos”. Sobre el trabajo de la convención Constituyente, Marcel afirmó que, independiente de todo el ruido, las normas aprobadas en el Pleno parecen ser “razonables”.

Respecto de la reforma al sistema de pensiones que pretende impulsar el Gobierno de Boric, Marcel afirmó que se trabajará sobre un sistema mixto, que es lo único que puede garantizar tasas de reemplazo que eviten caer en la pobreza tras la jubilación y asegure sustentabilidad en el tiempo.

“Es imposible que haya un solo mecanismo de acumulación. Ya lo vimos con el sistema de capitalización individual, que no era capaz de resolver los problemas de pobreza en la vejez. Por eso se creó el pilar solidario y ahora eso a se ha transformado en la pensión garantizada universal”, declaró Marcel, a lo que agregó que “un sistema de reparto, por su parte, no permite asegurar suficiencia de los recursos para asegurar una buena y sostenida tasa de reemplazo considerando la etapa en la que estamos de transición demográfica”, del mismo modo que “un aporte fiscal tampoco sería capaz de asegurar esas tres cosas simultáneamente. Para eso tendríamos que tener una carga tributaria del 60% del PIB”.