Sernac demanda a aseguradoras por no entregar dispositivos GPS y buscará compensar a consumidores

El Sernac presentó una demanda colectiva en contra de las empresas aseguradoras HDI Seguros Generales y Sura, cuyo objetivo es que entreguen a todos los consumidores afectados los aparatos GPS, como establece la normativa vigente, junto con las indemnizaciones correspondientes y las multas respectivas.

Cabe mencionar que las empresas aseguradoras deben entregar en forma gratuita un dispositivo GPS a los consumidores cuando contratan un seguro automotriz, tal como lo señala la Ley N° 21.170, conocida como "Ley Antiportonazos", vigente desde julio de 2019.

Sin embargo, HDI Seguros y Sura no cumplieron con dichas obligaciones. En efecto, el Sernac pudo constatar que dichas compañías aseguradoras, entre agosto de 2019 y octubre de 2021, no entregaron en un porcentaje muy alto de pólizas el dispositivo GPS a los consumidores, sea que lo hayan o no solicitado.

Además, traspasaron los costos de despacho de los dispositivos GPS a los consumidores. Y finalmente, no cumplieron con los plazos prometidos a los consumidores para su entrega, en el bajo porcentaje de casos en que accedieron a ello.

Hay que considerar que HDI es la compañía con mayor número de pólizas de seguro automotriz, mientras que Sura se encuentra entre las empresas más relevantes en este mercado.

A raíz de estos incumplimientos, a principios del año pasado el Sernac inició sendos Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con las aseguradoras para buscar una solución más expedita y satisfactoria para los consumidores.

No obstante, las propuestas de las aseguradoras demandadas resultaron insuficientes, por lo que el Servicio decidió demandar colectivamente a estas empresas con un doble objetivo: compensar a los consumidores afectados y garantizar que las empresas cumplan con la obligación establecida en la Ley.

"Las compañías deben tener claro que no basta sólo con informar sobre este derecho en sus sitios web. Además de la información, los consumidores al contratar deben acceder a la entrega del aparato GPS, sin cobro adicional, tal como lo exige la Ley, todo lo cual es de cargo de las empresas", afirmó el Director Nacional del Sernac, Andrés Herrera.

En caso de tener sentencias favorables, beneficiarán a todos los consumidores afectados por los incumplimientos de las empresas, hayan o no reclamado ante el SERNAC.

Compensación BCI Seguros

A diferencia de lo que ocurrió con HDI Seguros y Sura, el Sernac logró a través de un Procedimiento Voluntario Colectivo exitoso con BCI Seguros, que dicha compañía compensará a un universo aproximado de 600.000 consumidores.

La empresa se comprometió a entregar a los clientes o ex clientes de BCI Seguros, de manera gratuita, un dispositivo GPS por vehículo asegurado. Además, se establecieron tres grupos de consumidores asociados a una campaña de contactabilidad que se encuentra realizando la empresa:

Personas que opten por recibir el GPS: Podrán, a su vez, optar a un servicio de monitoreo gratuito por dos meses; una bonificación asociada al Rut del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP); o una compensación en dinero, cuyos montos dependerán de la vigencia de la póliza.

Personas que opten por posponer la entrega del GPS: Pueden optar a una bonificación asociada al Rut del SOAP; o una compensación, cuyo monto dependerá de la vigencia de la póliza.

Personas que no recibieron el GPS y sufrieron el robo del vehículo en el período comprendido entre el 26 de julio de 2019 hasta la fecha del acuerdo. Ellos recibirán las compensaciones conforme a los grupos anteriores, y la elección que haga el consumidor.

Además, las personas que reclamaron ante el Sernac recibirán una compensación adicional, dependiendo del canal por el cual recurrieron ante el Servicio.

Finalmente, BCI Seguros se comprometió a realizar una serie de acciones para evitar que los incumplimientos que motivaron este PVC con el Sernac se repitan a futuro, entre ellos, mejorar la entrega de información de este derecho a los consumidores a través de un formulario en su sitio web en la que los consumidores deberán manifestar la opción de aceptar el GPS o posponer su entrega como condición previa a la suscripción de la póliza, entre otras medidas.

Nuevos PVC con otras aseguradoras

Adicionalmente, el Sernac inició nuevos Procedimientos Voluntarios Colectivos con las empresas aseguradoras Liberty y Zurich, con el propósito de lograr compensaciones para los consumidores afectados. Una vez que culmine el proceso, el Servicio informará los resultados obtenidos.