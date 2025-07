De blanco de Milei a cerebro fiscal del FMI: Rodrigo Valdés liderará área clave del fondo monetario

Rodrigo Valdés, economista, exministro de Hacienda de Bachelet y director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue designado como nuevo jefe del Departamento de Asuntos Fiscales (FAD) del organismo.

El nombramiento, anunciado por la propia directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se hará efectivo el 27 de octubre y marca un hito: será la primera vez que un economista de mercados emergentes lidera esa división en sus 60 años de historia. Pero eso no es todo.

Valdés llega al cargo tras un período marcado por su protagonismo —y posterior paso al costado— en las negociaciones entre el FMI y el gobierno argentino.

En septiembre pasado, dejó la mesa de diálogo en medio de fuertes tensiones con el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, quienes lo acusaron de tener un sesgo ideológico y obstaculizar el acuerdo. En dicha ocasión “delegó plenamente” su rol al venezolano Luis Cubeddu, que concluyó el nuevo programa por US$20.000 millones en abril.

“Rodrigo Valdés llega al FAD en un momento de continua incertidumbre en la economía mundial”, señaló Georgieva. “Es un momento que exige un liderazgo excepcional”, agregó en un comunicado en el que también destacó su “gran experiencia política” y su capacidad para ofrecer asesoramiento riguroso y adaptado a las necesidades de una región diversa.

IMF Managing Director Kristalina Georgieva is pleased to appoint Rodrigo Valdés as Director of the IMF’s Fiscal Affairs Department. His leadership and wealth of experience will be vital in today’s complex global landscape. https://t.co/g4GNCHpYJw pic.twitter.com/g05Vh2zSy8

— IMF (@IMFNews) July 17, 2025