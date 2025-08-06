Pese a contexto internacional, AquaChile reportó a CMF números azules en su segundo trimestre 2025

AquaChile reportó a la Comisión para el Mercado Financiero un positivo desempeño operacional en el segundo trimestre de 2025.

Según los datos entregados, se registraron ventas por US$ 437 millones, un 1,7% más que en igual periodo de 2024, y un margen EBITDA de 17,2%, superior al 14,1% del año anterior.

La compañía, principal productora de salmón del país, destacó su capacidad para enfrentar la volatilidad por aranceles en Estados Unidos y mayores cosechas desde Noruega y Chile, gracias a una reducción de costos y un portafolio de mercados equilibrado.

El margen operacional antes de fair value fue de US$ 61,9 millones y el resultado neto alcanzó los US$ 41 millones.

En el acumulado del primer semestre, AquaChile registró ventas consolidadas por US$ 938 millones, un margen EBITDA de 19,1%, resultado operacional de US$ 153,6 millones y resultado neto de US$ 104 millones.