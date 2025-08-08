Inflación crece más de lo esperado: IPC llegó a 0,9%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registró un alza de 0,9%, superando las expectativas de los analistas. Con esto, la inflación acumula un 2,8% en lo que va del año y un 4,3% en doce meses.

Entre las divisiones con mayores alzas destacaron vivienda y servicios básicos (1,5%), que incidieron 0,275 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%), con 0,192pp.

En vivienda y servicios básicos, el suministro de electricidad subió 7,3%, aportando 0,239pp., mientras que la parafina aumentó 8,5%, con una incidencia de 0,015pp. En alimentos y bebidas, se registraron aumentos en 12 de sus 15 clases, lideradas por carnes (1,8%) con 0,091pp., y otros alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%) con 0,060pp.

También destacaron alzas en pack de telecomunicaciones (3,9%), servicios de alojamiento (7,4%) y gasolina (1,3%).