Desempleo levemente inferior a lo esperado: llega a 8,7% y la informalidad a 26%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en Chile alcanzó un 8,7% durante el trimestre mayo-julio de 2025, levemente inferior a lo esperado por el mercado, que anticipaba superar el 8,9%. En la Región Metropolitana, en tanto, el desempleo llegó a 9,2%.

Según el INE, la cifra se mantuvo invariable en doce meses, producto de un aumento tanto en la fuerza de trabajo como en las personas ocupadas (0,8%). Los desocupados crecieron 1,0%, impulsados por quienes buscan trabajo por primera vez (6,5%) y los cesantes (0,5%). La participación y la ocupación se situaron en 61,8% y 56,4%, ambas con una caída de 0,1 puntos porcentuales.

La informalidad laboral se mantuvo en niveles altos, llegando a 26%, aunque con una leve baja de 0,4 pp. en un año. En total, los ocupados informales disminuyeron 0,6%, arrastrados por las mujeres (-1,9%), mientras que en los hombres hubo un alza marginal de 0,4%. El retroceso se concentró en comercio (-5%) y administración pública (-13,8%), afectando a trabajadores por cuenta propia y asalariados públicos.

En cuanto a los sectores que impulsaron el empleo formal, destacaron comunicaciones (23,3%), minería (11,6%) e industria manufacturera (5,5%). En la Región Metropolitana, la ocupación creció apenas 0,2%, impulsada también por comunicaciones (33,5%), manufactura (8,3%) y salud (5,8%).