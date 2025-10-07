CMF sanciona a dos directores de Iansa por transar acciones gracias a información privilegiada

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Jade Moore y Phillip Murnane, ambos directores de Empresas Iansa S.A., con multas de UF 7.200 cada uno, por transar acciones mientras estaban en posesión de información privilegiada, infringiendo el deber de abstención establecido en la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.

Según la Resolución Exenta N°10.328, los directores participaron en la adquisición por parte de ED&F Man Chile Holdings SpA, entre el 6 de junio y el 27 de julio de 2023, de 70.902.465 acciones de Iansa y 2.069.377 acciones de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., mientras conocían información reservada sobre el inicio de un proceso de venta del negocio de alimento de mascotas.

La CMF recalcó que este tipo de conductas “vulneran la transparencia, confianza y equidad del mercado”, recordando que la ley prohíbe adquirir o enajenar valores estando en posesión de información privilegiada, usarla para obtener beneficios o evitar pérdidas, y comunicarla a terceros.

El regulador explicó que estas normas buscan resguardar la integridad y estabilidad del mercado de valores, evitando transacciones con asimetrías de información y protegiendo a los inversionistas.