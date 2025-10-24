Mercado de capitales registra colocación récord de 20 millones de UF en bono corporativo

Poco antes de las 11:00 horas de este viernes, la empresa Arauco realizó la mayor emisión de bono corporativo registrada en Chile, según informó en un comunicado. La operación alcanzó un monto total de 20 millones de Unidades de Fomento (UF), con una demanda que llegó a 35 millones de UF, equivalente a 1,75 veces la oferta.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, el bono se colocó con una tasa de interés de 3,97%, lo que representa un spread de 168 puntos base sobre la tasa de referencia y se ubica por debajo de la tasa de inscripción de 4,50%, hecho que —según Arauco— confirma la confianza del mercado en la firma.

“El tamaño de esta transacción refleja el enorme interés de los inversionistas de renta fija en Chile por apoyar a Arauco en su crecimiento. Estamos muy contentos y orgullosos de la confianza que el mercado nos ha demostrado una vez más, y de lo que como empresa somos capaces de lograr”, señaló Cristián Infante, CEO de Arauco, en el comunicado.

La operación, asesorada por Link Capital y Banco Santander, fue calificada por la empresa como un nuevo hito para el mercado de capitales chileno. “La demanda fue 1,75 veces superior a la oferta, lo que es un espaldarazo enorme al Grupo Angelini y a Arauco, considerando la envergadura del monto”, destacó Gonzalo Covarrubias, socio de Link Capital.

Además, esta emisión corresponde al primer bono híbrido sostenible de la compañía. El instrumento es subordinado a la deuda senior, permite el diferimiento del pago de intereses a discreción de la empresa y establece que no puede ser pagado antes del séptimo año.

Por su estructura, las clasificadoras de riesgo consideran este bono mitad deuda y mitad patrimonio (equity). El instrumento tiene un plazo total de 32 años y 3 meses, lo que, según Arauco, reafirma la confianza de largo plazo del mercado en su solidez y sustentabilidad.