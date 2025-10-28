LarrainVial: salida de 3 líderes históricos sorprende al mercado y marca el cierre de un ciclo

Tres figuras históricas de la firma —Fernando Larraín, presidente; Juan Luis Correa, gerente general; y León (Leo) Suárez, emblemático gerente de Estudios— anunciaron su salida simultánea de la compañía.

Aunque internamente se insiste en que el movimiento responde a normas internas que establecen el retiro a los 65 años, la noticia llega en un momento especialmente sensible para el grupo, todavía golpeado por su exposición en el Caso Factop, que ha erosionado su reputación en el mercado y entre inversionistas institucionales.

Cambio generacional y retiro ordenado

Fuentes cercanas explican que la salida de los tres ejecutivos forma parte de un proceso de renovación planificado. Fernando Larraín —miembro de la familia controladora, junto a León Vial— mantendrá un rol activo en el grupo como presidente, pero dejará de ser socio.

Lo que viene. Andrés Trivelli, actual gerente general de la corredora, reemplazará a Correa como gerente general del holding.

Correa y Suárez, ambos socios de larga data, dejarán formalmente la sociedad y sus roles ejecutivos, pero seguirán vinculados. Suárez permanecerá ligado como asesor, mientras Correa seguirá en algunos directorios de las filiales.

El trío fue clave en la expansión y consolidación de LarrainVial como uno de los principales holdings financieros del país, con presencia en gestión de activos, intermediación y banca de inversión.

Contexto: Factop sigue pasando la cuenta

La decisión se conoce apenas días después de que la Corte Suprema ratificara la suspensión condicional del procedimiento penal para exejecutivos de LarrainVial Activos AGF, en el marco del Caso Factop.

Si bien la compañía enfatiza que los cambios no están relacionados con ese episodio, en el mercado la coincidencia temporal no pasó desapercibida.

“LarrainVial sigue pagando un costo reputacional importante. La salida de sus históricos marca el fin de una era”, comenta un alto ejecutivo del sector financiero.