Desempleo en Chile tiene leve variación: se ubicó en 8,5% e informales bajan 1,4%

El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación en Chile alcanzó 8,5% durante el trimestre julio-septiembre de 2025. La cifra representa una baja en comparación con el trimestre anterior, cuando el desempleo fue de 8,6%. En la región Metropolitana, el desempleo se ubicó en 8,8%, también con una caída respecto del 8,9% registrado en el periodo previo.

El INE señaló que la disminución del desempleo se explicó por un alza de 1,5% en el número de personas ocupadas, superior al aumento de la fuerza de trabajo, que fue de 1,2%. En doce meses, la desocupación registró una caída de 0,2 puntos porcentuales, mientras que las personas cesantes disminuyeron 1,4%. Las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,6%, con incrementos de 0,2 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Según el reporte, la población fuera de la fuerza de trabajo creció 0,4%, influida principalmente por personas inactivas habituales e iniciadoras. El total de personas ocupadas aumentó tanto en hombres como en mujeres, con alzas de 1,5% y 1,4%, respectivamente. Entre los sectores económicos con mayor creación de empleo destacaron información y comunicaciones (21,3%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,4%).

En cuanto a la informalidad, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, disminuyendo 0,8 puntos porcentuales en comparación anual. Las personas ocupadas informales bajaron 1,4%, con descensos en comercio e industria manufacturera, y en categorías como trabajadores por cuenta propia y asalariados del sector público.

En la región Metropolitana, el desempleo alcanzó 8,8%, con un descenso de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. El total de personas ocupadas creció 1,2%, impulsado por los sectores de información y comunicaciones, industria manufacturera y servicios administrativos.