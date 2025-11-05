Innovación impulsa resultados positivos de AquaChile al cierre del tercer trimestre del 2025

La mayor productora de salmón del país, AquaChile, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resultados que consolidan su liderazgo en el rubro, gracias a una gestión operacional basada en innovación y eficiencia.

Durante el tercer trimestre de 2025, la compañía registró ventas por US$458 millones, un 32,7% más que en el mismo periodo de 2024, pese a un entorno internacional marcado por el aumento del 13% en las cosechas globales de salmón atlántico y una baja en los precios en mercados clave como Estados Unidos y Brasil.

El margen EBITDA antes de fair value alcanzó un 16,8%, superando el 14,1% del año anterior. El resultado operacional llegó a US$62,8 millones y el resultado neto fue de US$41 millones. En lo que va del año, la empresa acumula ventas por US$1.397 millones, un margen EBITDA de 18,4%, un resultado operacional de US$216 millones y utilidades por US$145 millones.

Hace pocas semanas, AquaChile fue distinguida como la empresa más innovadora de la industria del salmón en el Ranking Most Innovative Companies (MIC) 2025, reconocimiento que refuerza el impacto positivo de sus procesos de transformación tecnológica y mejora continua. Según el reporte, la innovación aplicada en producción, logística y sustentabilidad está generando retornos concretos y fortaleciendo la competitividad de la compañía.