Inflación no se movió en octubre: IPC presentó variación mensual de 0,0%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en octubre de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no presentó variación mensual, acumulando un 3,4% en lo que va del año y 3,4% a doce meses.

De las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC, seis aportaron incidencias positivas, cinco negativas y dos no registraron variación. Entre las que subieron, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp). En contraste, vestuario y calzado bajaron 3,1% (-0,079 pp), e información y comunicación lo hizo en 1,1% (-0,068 pp).

Por productos, las principales alzas correspondieron a carne de vacuno (4,8%), gastos comunes (4,3%) y vinos (4,3%), mientras que las bajas se observaron en pan (-2,0%), transporte privado de pasajeros (-6,8%) y equipos de telefonía móvil (-3,3%).

Con este resultado, la inflación mantiene su estabilidad durante el último trimestre, en línea con las expectativas del Banco Central de cierre de año.