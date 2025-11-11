Banco Central mantiene capital contracíclico de la banca en 0,5% y advierte por riesgos globales

El Banco Central decidió mantener en 0,5% el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) para la banca, equivalente al porcentaje de los activos ponderados por riesgo que deben mantener las entidades financieras como “colchón” frente a crisis. La medida fue adoptada por unanimidad en la segunda Reunión de Política Financiera (RPF) del año.

El Consejo advirtió que el principal riesgo para la estabilidad financiera local sigue siendo un cambio abrupto en las condiciones globales, producto de eventos de riesgo o señales que contradigan las expectativas favorables de los mercados. Pese al alza sostenida de los activos financieros en economías avanzadas, las perspectivas de deuda soberana se han deteriorado, reflejando un mayor apetito por riesgo en un contexto de tensiones comerciales, geopolíticas e institucionales.

A nivel interno, el emisor destacó una leve mejora de las condiciones financieras. Las tasas de largo plazo y los spreads de bonos bajaron, los precios de las acciones aumentaron y se observaron mayores flujos de capital hacia Chile. También mejoró la posición financiera de hogares y empresas, mientras la inflación se redujo y la economía opera en torno a su capacidad.

El informe apunta además a signos de recuperación del crédito bancario, con un crecimiento real de 1,4% anual al tercer trimestre y tasas de interés levemente más bajas. Según el Central, esto sugiere una demanda aún débil, pero con “signos de dinamismo”.

El sistema bancario, agrega, ha seguido adaptándose a los estándares de Basilea III, fortaleciendo su capacidad para absorber shocks. La rentabilidad está sobre los promedios históricos y la morosidad se mantiene estable y cubierta. “La banca local cuenta con niveles de capital y liquidez que le permitirían mantenerse solvente en un escenario de tensión severo”, concluye el comunicado.

El Consejo reiteró que en la primera RPF de 2026 evaluará el inicio de la convergencia hacia un nivel neutral de 1%, siempre que las condiciones macrofinancieras lo permitan.

Revisa el comunicado del Banco Central en el siguiente link.

Comunicado RPF segundo semestre 2025