Caso Muñeca Bielorrusa: Yáber revela transferencias, compra de divisas y negocios ligados a Migueles

El conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, volvió a quedar en el centro de la trama “Muñeca Bielorrusa”. En su cuarta declaración ante los investigadores intentó justificar los pagos, depósitos y transferencias que lo conectan con Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, asegurando que correspondían a compras de dólares, asesorías legales, comisiones inmobiliarias y gastos personales.

La diligencia consignada este miércoles por La Tercera se realizó el 27 de abril, días después de que Migueles declarara ante el OS7. Ahí, Yáber detalló una operación por US$47 mil para un viaje a Estados Unidos: parte del dinero fue transferido a Migueles y otros $25 millones al conservador de Chillán Yamil Najle, por una supuesta deuda relacionada con un viaje familiar a Costa Rica.

La Fiscalía mantiene bajo sospecha esa cadena de movimientos, investigando si se utilizó para ocultar pagos vinculados a presuntas coimas judiciales. Yáber reconoció además compras de acciones a Migueles por más de $16 millones y pagos en efectivo, aunque insistió en que las asesorías profesionales siempre estuvieron respaldadas con boletas.

La funcionaria Claudia Soto, encargada financiera del conservador, confirmó que también compró dólares y acciones a petición de Migueles, señalando que no vio irregularidades porque “su señora era ministra de la Corte”. A eso se sumó el testimonio de Nelson Vera, otro funcionario del recinto, quien aseguró que tras el allanamiento recibió reiterados llamados de Migueles preguntando por las diligencias y reveló que cajas vinculadas a Vivanco fueron almacenadas en bodegas del conservador.