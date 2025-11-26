Histórico logro en la Bolsa de Santiago: IPSA llega a la barrera de los 10 mil puntos

La Bolsa de Santiago alcanzó este miércoles un hito que los inversionistas venían siguiendo de cerca. A mediodía, el IPSA traspasó por primera vez la barrera simbólica de los 10 mil puntos, llegando a 10.000,52.

El índice había rondado esa marca en las últimas sesiones, aunque sin lograr superarla debido a un entorno internacional volátil y a la expectativa local por el escenario presidencial y por los balances recientes de empresas chilenas.

La jornada estuvo marcada por variaciones relevantes en algunos títulos. Entre las mayores alzas destacaron AFP Habitat, con un avance de 4,31%; Schwager, que subió 2,51%; Aguas Andina, con 2,43%; Colbún, con 1,95%; y Entel, con 1,89%. El movimiento en Habitat se produjo un día después de que la administradora informara la próxima salida de su CEO, Alejandro Bezanilla, quien dejará el cargo tras 20 años en la compañía y seis como gerente general.

En contraste, las principales caídas correspondieron a AFP Cuprum, que retrocedió 9,77%; Socovesa, con una baja de 3,32%; Paz Corp, con una caída de 2,07%; y Carozzi, que cedió 1,25%. En términos de montos transados, los papeles más dinámicos fueron Latam Airlines, con $6.998 millones; SQM-B, con $5.734 millones; y CMPC, con $4.380 millones.

SQM

El día también estuvo marcado por movimientos relevantes en el entorno societario de SQM. Las cascadas convocaron a varias juntas extraordinarias de accionistas para el 19 de diciembre, donde se votarán los pasos finales para la fusión que reducirá su estructura a dos entidades principales: Oro Blanco y Potasios de Chile. La convocatoria se formalizó mediante hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero.

En el plano externo, Wall Street operó al alza en el primer tramo de la sesión. El Dow Jones subió 0,41%; el S&P 500 avanzó 0,37%; y el Nasdaq, 0,31%. En paralelo, el índice VIX continuó retrocediendo, con una caída de 3,56% según MarketWatch, lo que apuntala un clima de menor aversión al riesgo en los mercados globales.