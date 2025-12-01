Imacec de octubre: actividad económica creció 2,2% gracias al boom del comercio

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró en octubre un crecimiento de 2,2% frente al mismo mes de 2024, según el Banco Central.

La serie desestacionalizada subió 0,7% en el mes y 2,5% en doce meses, en una medición que tuvo igual número de días hábiles que el año anterior y que se ubicó levemente bajo las expectativas del mercado.

De acuerdo con el organismo, el resultado estuvo impulsado por los servicios y, especialmente, por el fuerte desempeño del comercio. En términos desestacionalizados, influyeron las alzas de servicios, minería e industria. “El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3,0% en doce meses”, precisó el Banco Central.

La producción de bienes cayó 0,2% anual, afectada por una menor extracción de cobre y por el descenso del valor agregado en la generación eléctrica. La industria, en cambio, tuvo una incidencia positiva gracias al aumento en la elaboración de alimentos. En cifras ajustadas estacionalmente, la producción de bienes subió 0,8% por el impulso de la minería y la industria.

El comercio destacó con un alza interanual de 8,1%, con todos sus componentes en terreno positivo. El mayorista creció por mayores ventas de maquinaria, equipos y alimentos, mientras que el minorista mostró incrementos en grandes tiendas y vestuario, en coincidencia con el Cyber Monday. El comercio automotor también avanzó gracias a mayores ventas de vehículos y servicios de mantención. En su serie desestacionalizada, el sector subió 0,1% mensual.

Los servicios aumentaron 2,5% en comparación con octubre de 2024, destacando el rubro de servicios personales, particularmente salud, y en menor medida el transporte. Ajustados por estacionalidad, los servicios crecieron 0,7% respecto de septiembre, impulsados por los servicios personales.