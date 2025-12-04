BancoEstado, CuentaRUT y CajaVecina lideran el Estudio Marcas Ciudadanas de Cadem

BancoEstado, CuentaRUT y CajaVecina obtuvieron resultados sobresalientes en el Estudio Marcas Ciudadanas de Cadem correspondiente al segundo semestre de 2025, consolidándose como referentes en accesibilidad, presencia territorial, innovación e impacto social. Las tres marcas registraron los mayores ascensos del periodo, posicionándose dentro del top 30 entre un total de 350 evaluadas.

Según el estudio, BancoEstado avanzó 15 posiciones en el ranking general y se ubicó en el lugar 13, manteniendo el liderazgo en la categoría Bancos. Este ascenso se explica por una mejora simultánea en Presencia Positiva, Relevancia y Aporte, con un incremento especialmente significativo en Relevancia. Además, se posicionó como número uno en apoyo a las pymes, y alcanzó el octavo lugar entre personas de 35 a 54 años y el sexto entre líderes y tomadores de decisión. El informe sostiene que estos resultados refuerzan la percepción del banco como una institución cercana, presente en todo el territorio y comprometida con el progreso del país.

CuentaRUT protagonizó el mayor salto del semestre, avanzando 43 posiciones hasta el lugar 16 y regresando al grupo de Marcas Ciudadanas. Destacó por su crecimiento en la dimensión Aporte, impulsado por atributos como “mejora mi calidad de vida”, “sintoniza con los cambios sociales”, “tiene un propósito superior” y “comportamiento ético y sostenible”. También reforzó su posicionamiento como herramienta de inclusión financiera, ubicándose en el segundo lugar en “Está al alcance de todos” y en el cuarto en “Está en todas partes”, además de sobresalir entre mujeres y los segmentos C3-D. El estudio subraya que los avances tecnológicos han sido determinantes en este impulso, especialmente por el reconocimiento en el atributo “Innova constantemente”.

A su vez, CajaVecina mostró un crecimiento sostenido y un fuerte impacto territorial, con un avance de 18 posiciones en el ranking general. Su relevancia como la red de atención comunitaria más grande del país quedó reflejada en el cuarto lugar en “Está al alcance de todos” y el 18° en “Está en todas partes”, indicadores asociados a su amplia capilaridad y a su presencia como único banco en la mitad de las comunas de Chile. También ingresó al top 30 en “Mejora mi calidad de vida” y alcanzó el quinto lugar en “Apoya a las pymes”, reforzando su rol dentro del ecosistema del pequeño comercio. Su alza se vincula, además, al desarrollo del ecosistema digital asociado a Rutpay, que fortaleció la percepción de modernización e innovación.