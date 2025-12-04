Informe Coopeuch: inflación contenida, política fiscal e inversión marcan cierre del 2025

El más reciente Informe Económico Mensual (IEM) de Coopeuch —cierre estadístico 24 de noviembre de 2025— delinea un escenario mixto para la economía chilena: la inflación ha mostrado señales de moderación en el margen, la inversión sigue siendo el motor principal de la demanda interna, y el mercado laboral presenta leves señales de mejoría que aún no son suficientes para consolidar una recuperación robusta.

Inflación y proyecciones

El IPC de octubre registró una variación mensual de 0,0%, cifra claramente por debajo de lo esperado por el mercado, mientras que la inflación anual descendió desde 4,4% hasta 3,4%. El componente subyacente (IPC sin volátiles) retrocedió -0,1%, su menor registro para un mes de octubre desde 1989. Coopeuch proyecta para noviembre una variación mensual del IPC de 0,32% (≈0,3%), con una elevada incertidumbre por efectos del Cyberday y alzas observadas en tarifas aéreas que podrían mover el índice. Las previsiones del informe sitúan la inflación de cierre de 2025 en 3,8%.

Actividad: inversión como sostén

Las cuentas nacionales revisadas muestran que la economía cayó 0,1% trimestral SA en el tercer trimestre y creció 1,6% anual, resultado por debajo de la proyección implícita del IPoM de septiembre. La formación bruta de capital fijo —especialmente maquinaria y equipo— mantuvo un dinamismo importante, compensando el mal desempeño de las exportaciones mineras. El precio del cobre promedió 4,8 US$/lb, por arriba de lo proyectado, y por ello el equipo de Coopeuch elevó levemente su proyección de PIB 2025 desde 2,2% a 2,3%. Para el Imacec de octubre estiman un crecimiento anual preliminar de 1,9%.

Empleo: mejora leve pero frágil

La creación de empleo continúa débil y se apoya en el empleo por cuenta propia; en cambio, en septiembre se registró una destrucción significativa de puestos asalariados privados. La tasa de desocupación se situó en 8,5% (trimestre móvil hasta octubre, preliminar), cifra en línea con las expectativas del mercado, y Coopeuch prevé que se mantenga en torno a ese nivel en el trimestre móvil cerrado en octubre. La composición del empleo sugiere que la mejora observada aún es frágil y concentrada en puestos menos estables.

Política monetaria: recorte en el radar, pero falta consenso

El Banco Central mantuvo la TPM en 4,75% en la RPM de octubre. No obstante, la minuta posterior mostró divisiones internas sobre el timing de recortes: mientras algunos consejeros abogan por cautela, otros consideran que los riesgos para la inflación han disminuido. Con los datos recientes de actividad e inflación por debajo del IPoM, las tasas de corto plazo han caído y el mercado asigna una probabilidad de ~44% a un recorte en la RPM de diciembre, esperando además otra baja en abril/junio. Coopeuch mantiene su proyección de dos recortes adicionales —diciembre 2025 y abril 2026— y estima una tasa neutral algo por sobre el 4% actual.

Tasas largas, tipo de cambio y riesgos externos

Entre el cierre del informe anterior y el 20 de noviembre, la tasa del Treasury a 10 años subió 15 pb por mayores premios por plazo; luego retrocedió. En Chile, las tasas largas locales cayeron alrededor de 10 pb respecto al informe previo, y los modelos de Coopeuch sugieren espacio adicional para bajas moderadas, aunque con riesgos asimétricos al alza vinculados al escenario externo. El tipo de cambio se ha apreciado en parte por la mejora del precio del cobre; Coopeuch proyecta un cierre de 2025 en torno a $930/US$ si no hay sorpresas políticas o externas significativas.

Proyecciones macro

En las proyecciones macro de Coopeuch, el PIB de 2025 sube a 2,3%, el precio del cobre se proyecta en 4,4 US$/lb promedio para 2025 (y 4,8 US$/lb para 2026-27), y la tasa de política a diciembre de 2025 figura en 4,50% en su escenario base. El informe también advierte que las expectativas de inflación a dos años se mantienen ancladas en torno al 3,0%, lo que facilita la posibilidad de recortes sin desanclar expectativas.

Escenario internacional

En el frente externo, el informe advierte que la economía global continúa marcada por señales dispares. En Estados Unidos, la actividad muestra una moderación más clara, con un mercado laboral que pierde dinamismo y una Reserva Federal que mantiene un sesgo expansivo tras los recortes recientes, mientras evalúa el impacto acumulado sobre la inflación subyacente. En la Eurozona, el crecimiento sigue debilitado, afectado por la lenta recuperación industrial y condiciones crediticias aún restrictivas. En tanto, China enfrenta desafíos estructurales más persistentes, con un sector inmobiliario frágil y estímulos que no logran consolidar un repunte robusto de la demanda interna. Para Coopeuch, este entorno mixto configura un escenario internacional que continúa aportando incertidumbre, limitando el impulso externo hacia economías emergentes como la chilena.

Conclusión

El IEM de noviembre de Coopeuch muestra una economía que avanza con moderación: la inflación ha cedido en el margen y la inversión sostiene la actividad. Con un mercado ya internalizando probables bajas de la TPM en diciembre, el cierre de 2025 estará marcado por la atención a los datos de IPC de noviembre y a la evolución de la actividad.