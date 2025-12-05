Sin sorpresas: IPC anota alza de 0,3% en noviembre y se mantiene en 3,4% interanual

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,3% durante noviembre de 2025. Este resultado marca un repunte frente a la variación nula de octubre y se alinea con las expectativas del mercado, que anticipaban un aumento entre 0,2% y 0,3%. En lo que va del año, la inflación acumula un 3,7%, mientras que a doce meses se mantuvo estable en 3,4%, mismo nivel reportado el mes anterior.

De las 13 divisiones que componen la canasta del IPC, nueve aportaron incidencias positivas a la variación mensual, tres fueron negativas y una tuvo incidencia nula. “Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vestuario y calzado, y la disminución de la división de bebidas alcohólicas y tabaco”, señaló el INE en su boletín.

La división Transporte subió un 0,7%, siendo el principal aportante al alza general con 0,09 puntos porcentuales (pp.). Dentro de ella, el transporte aéreo de pasajeros aumentó un 22,8% (incidencia de 0,169pp.), destacándose los incrementos en el transporte aéreo internacional (28,6%, aportando 0,142pp.) y el nacional (10,9%, con 0,027pp.).

La división Vestuario y calzado tuvo un incremento del 2,6%, contribuyendo con 0,063pp. “De los 23 productos que componen la división, 19 consignaron incrementos en sus precios, destacando zapatillas para hombre (6,2%), con una incidencia de 0,016pp., seguido de pantalones para hombre (4,4%), con 0,010pp.”, apuntó el organismo.

Bebidas alcohólicas y tabaco a la baja

Por el contrario, la división que más presionó a la baja fue Bebidas alcohólicas y tabaco, con una caída de 2,4% (-0,088pp.). “De los 6 productos que componen la división, cuatro consignaron bajas en sus precios, destacando vinos (-6,1%), con una incidencia de -0,056pp., y cervezas (-2,1%), con -0,025pp.”, señala el boletín.

Entre otros productos específicos con alzas significativas, el INE destacó los quesos (4,0%, con 0,039pp. de incidencia), los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (0,8%, 0,041pp.) y el pan (1,6%). En tanto, los gastos comunes registraron una disminución mensual del 3,8%.