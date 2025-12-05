Publicidad
Sin sorpresas: IPC anota alza de 0,3% en noviembre y se mantiene en 3,4% interanual MERCADOS Créditos imagen: Agencia Uno

Sin sorpresas: IPC anota alza de 0,3% en noviembre y se mantiene en 3,4% interanual

Publicidad
Por: El Mostrador Mercados

El aumento, dentro de lo esperado por el mercado, fue impulsado por alzas en transporte y vestuario. Nueve de las trece divisiones de la canasta presentaron incidencias positivas, mientras bebidas alcohólicas y tabaco lideraron las bajas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile tuvo una variación mensual de 0,3% en noviembre, acumulando un 3,7% en el año y manteniéndose en 3,4% a doce meses. El resultado, que coincide con las expectativas de los analistas, fue impulsado principalmente por los aumentos en las divisiones de Transporte (0,7%) y Vestuario y calzado (2,6%). En contraste, la división de Bebidas alcohólicas y tabaco cayó 2,4%.
Desarrollado por El Mostrador

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,3% durante noviembre de 2025. Este resultado marca un repunte frente a la variación nula de octubre y se alinea con las expectativas del mercado, que anticipaban un aumento entre 0,2% y 0,3%. En lo que va del año, la inflación acumula un 3,7%, mientras que a doce meses se mantuvo estable en 3,4%, mismo nivel reportado el mes anterior.

De las 13 divisiones que componen la canasta del IPC, nueve aportaron incidencias positivas a la variación mensual, tres fueron negativas y una tuvo incidencia nula. “Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vestuario y calzado, y la disminución de la división de bebidas alcohólicas y tabaco”, señaló el INE en su boletín.

La división Transporte subió un 0,7%, siendo el principal aportante al alza general con 0,09 puntos porcentuales (pp.). Dentro de ella, el transporte aéreo de pasajeros aumentó un 22,8% (incidencia de 0,169pp.), destacándose los incrementos en el transporte aéreo internacional (28,6%, aportando 0,142pp.) y el nacional (10,9%, con 0,027pp.).

La división Vestuario y calzado tuvo un incremento del 2,6%, contribuyendo con 0,063pp. “De los 23 productos que componen la división, 19 consignaron incrementos en sus precios, destacando zapatillas para hombre (6,2%), con una incidencia de 0,016pp., seguido de pantalones para hombre (4,4%), con 0,010pp.”, apuntó el organismo.

Bebidas alcohólicas y tabaco a la baja

Por el contrario, la división que más presionó a la baja fue Bebidas alcohólicas y tabaco, con una caída de 2,4% (-0,088pp.). “De los 6 productos que componen la división, cuatro consignaron bajas en sus precios, destacando vinos (-6,1%), con una incidencia de -0,056pp., y cervezas (-2,1%), con -0,025pp.”, señala el boletín.

Entre otros productos específicos con alzas significativas, el INE destacó los quesos (4,0%, con 0,039pp. de incidencia), los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (0,8%, 0,041pp.) y el pan (1,6%). En tanto, los gastos comunes registraron una disminución mensual del 3,8%.

Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Semanal, en su versión corta que te llegará los días lunes y jueves. Además de nuestras ofertas para que te sumes a nuestra comunidad. Si quieres sumarte a la versión completa, ve a este enlace.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad