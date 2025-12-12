Casaverso: BancoEstado lanza plataforma digital para acompañar la compra de la casa propia
Adicionalmente, el banco estatal presentó una oferta hipotecaria, que incluye una tasa preferencial de 3,29%, con FOGAES y para viviendas con valor de hasta UF 4.000.
Con el objetivo de simplificar y digitalizar la experiencia habitacional, mejorar el acceso a la vivienda y acompañar a las personas con herramientas seguras y confiables, BancoEstado presentó Casaverso, el primer ecosistema de vivienda y construcción en Chile.
Junto con poner a la inteligencia artificial al servicio de las personas, la plataforma integrará en solo lugar a inmobiliarias, corredores, notarías, clientes y actores del mercado habitacional, permitiendo integrar búsqueda de vivienda, simulación, financiamiento y orientación durante todo el proceso de concreción del sueño de la casa propia.
El presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, comentó que “hay una visión clara sobre el rol del banco público en el acceso a la vivienda y un esfuerzo consistente por acompañar a las familias en un momento que define sus trayectorias de vida”.
Por su parte, el gerente General Ejecutivo de BancoEstado, Óscar González, indicó que “Casaverso no es un portal inmobiliario. Es una herramienta que busca ordenar un camino que históricamente ha sido complejo. Es un entorno seguro, respaldado por BancoEstado, donde las personas pueden avanzar con mayor certeza y con una visión completa de lo que están comenzando a construir”.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, comentó que “muy contento con esta iniciativa, porque primero aborda el grave problema del déficit habitacional. Pero también porque le da mayor dinamismo al mercado, en medio de un escenario preocupante en materia de empleo. Actualmente la construcción sufre la pérdida de cerca de 180.000 cupos de trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si logramos mover la aguja de las ventas, que sí se está logrando, eso va de la mano de la reactivación e inicio de nuevos proyectos”.
Hoy Casaverso se encuentra en su primera etapa de lanzamiento y ya las personas pueden buscar de propiedades nuevas, con más de 100 proyectos y 8 inmobiliarias pioneras. Además, dispone de un simulador hipotecario para viviendas nuevas, con y sin subsidio a la tasa FOGAES.
Adicionalmente, podrán visualizar una oferta proactiva, cuando exista, y compararla directa con la simulación. También podrán solicitar la preaprobación en línea (requiere credenciales BancoEstado) y ser derivados a un ejecutivo hipotecario para iniciar el proceso formal de evaluación.
También cuenta con Vivi, la primera Guía Hipotecaria con Inteligencia Artificial del mercado inmobiliario chileno, que acompaña, responde dudas y orienta durante la navegación (sin tomar decisiones de crédito ni entregar recomendaciones personalizadas).
En un futuro próximo, irá incorporando más inmobiliarias y proyectos, además de poder preaprobar de forma totalmente digital, sin papeles para clientes con oferta aprobada. También disminuirá los de tiempos de evaluación, entre otras.
Hipotecario PRO
Adicionalmente, BancoEstado lanzó una nueva versión de su campaña ‘Hipotecario PRO’ la cual busca facilitar el acceso a la vivienda a través de condiciones históricamente favorables.
La oferta es para viviendas nuevas y usadas, con el financiamiento hasta el 90% del valor de la propiedad y cuenta con hasta 30 años plazo.
Para vivienda nueva, con valor hasta UF 4.000, con FOGAES, la tasa es de UF +3,29%. Estas condiciones se aplican también para las viviendas con subsidio de hasta UF 3.000.
Por su parte, se puede optar a una tasa de UF 3,18% para clientes con abono de remuneraciones en cuentas BancoEstado y para viviendas que cumplan con las condiciones de “Nuevo Ecovivienda”.
En tanto, para vivienda nuevas y usadas, sin FOGAES, la tasa es de UF +4,19%, con un 80% de financiamiento y con plazo de entre 8 y 30 años.
La tasa puede llegar hasta UF +4,09% para clientes con abono de remuneraciones en cuentas BancoEstado, Ecovivienda y en proyectos de inmobiliarias financiados por el banco.
Por su parte, para proyectos que cumplan con condiciones de nuestro producto “Nuevo Ecovivienda” la tasa es de UF +3,99%.
Hoy en día, BancoEstado es el banco número uno en colocaciones hipotecarias en Chile, tanto en número de créditos como en volumen otorgado. No ocurría desde hace aproximadamente quince años.
Adicionalmente, en los últimos tres años BancoEstado pasó de financiar 21 mil viviendas anuales a cerca de 32 mil viviendas en 2025, lo que representa un crecimiento superior al 50% en solo tres años. En términos de montos, pasamos de colocar UF 36 millones en 2022 a un cierre estimado cercano a UF 60 millones este año, lo que significa un aumento del 65% en monto financiado.
Daniel Hojman concluyó con que “volver a ser número uno no es solo una posición en el mercado: es la expresión de que estamos cumpliendo nuestro rol público, de que estamos donde las familias nos necesitan y de que estamos mirando hacia adelante con responsabilidad y convicción”.