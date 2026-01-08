IPC: inflación de diciembre cae -0,2% y la acumulada durante el 2025 llegó a 3,5%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre anotó una variación de -0,2%, cerrando el año 2025 con una inflación acumulada de 3,5%.

La cifra se ubicó por debajo de las proyecciones más recientes del mercado, que anticipaban una baja de -0,1% o incluso una variación nula para el último mes del año. Con ello, la inflación mostró una desaceleración relevante frente a enero de 2025, cuando el indicador anual alcanzaba el 4,9%, y también respecto de diciembre de 2024, cuando se situaba en 4,5%.

El retroceso del IPC tendrá un impacto directo en la Unidad de Fomento (UF), que iniciará una caída de 79 pesos en las próximas semanas. De acuerdo con el ajuste, la UF llegará a $39.762 el 9 de enero y a $39.682 el 9 de febrero, lo que podría aliviar a hogares y empresas con contratos indexados a este indicador.

En el desglose por divisiones, el INE destacó las disminuciones en vestuario y calzado, así como en alimentos y bebidas no alcohólicas. En contraste, se registraron alzas en restaurantes y alojamiento.

Entre los productos que mostraron mayores bajas durante diciembre figuraron el transporte aéreo internacional (-15,9%), las frutas de estación (-5,5%), los planes de telecomunicaciones (-4,8%) y los tomates (-12,4%). Por el contrario, el transporte aéreo nacional aumentó 18,8% mensual, impulsado por la alta demanda de fin de año, mientras que los alimentos consumidos en restaurantes, cafés y similares subieron 0,8%.

Con este resultado, la inflación se mantiene contenida y cercana a la meta del Banco Central de Chile, que proyecta una convergencia hacia el 3% durante los primeros meses de 2026.