Informe Gemines: mejoran las condiciones macro pero mercado laboral sigue débil

El Informe Gemines N°544, fechado el 16 de enero de 2026, plantea un escenario económico más favorable para Chile al inicio del próximo ciclo político, con inflación a la baja, mejoría en cuentas externas y un repunte de la inversión. En paralelo, advierte riesgos por expectativas ciudadanas altas, fragmentación política y un mercado laboral con señales de estancamiento.

El documento sostiene que los cambios de gobierno suelen elevar el optimismo ciudadano, pero ese efecto dura menos que en el pasado. “La llamada ‘luna de miel’ será corta”, señala el informe, en referencia al apoyo inicial que suele recibir una administración entrante.

En su diagnóstico político, Gemines vincula las dificultades de gestión con un Congreso fragmentado y con debilidad de los partidos para ordenar negociaciones. El texto describe un escenario que “hace particularmente desafiante el avance en la agenda de gobierno”, por la “fragmentación parlamentaria” y la falta de liderazgos con capacidad de acuerdo.

En ese marco, el informe pone énfasis en una agenda acotada y en comunicación política. Plantea que el gobierno entrante requiere una “agenda de corto plazo” y una estrategia comunicacional que permita sostener apoyo en áreas con resultados lentos, como seguridad y políticas sociales.

En el capítulo de coyuntura nacional, Gemines indica que el ajuste del tipo de cambio se alinea con fundamentos externos más sólidos. Describe un superávit comercial “cercano a los récords históricos”, con US$ 21.000 millones acumulados en 12 meses, y un déficit de cuenta corriente bajo 3% del PIB.

El informe entrega una referencia puntual: con un tipo de cambio observado de 885 pesos por dólar, el Tipo de Cambio Real (TCR) se ubica en 96,2 (base 1986=100), todavía 3,6% por encima del promedio de la década previa al estallido social. En esa lectura, el nivel no aparece como “bajo”, dado que las cuentas externas actuales lucen más favorables que en el período de comparación.

Gemines proyecta para 2026 un crecimiento entre 2,5% y 3,3%, por encima del crecimiento tendencial que atribuye al Banco Central, cercano a 2%. La proyección descansa en una demanda interna más dinámica, con consumo privado bajo 3% e inversión cerca de 5%.

La señal principal del informe apunta al repunte de la inversión desde el tercer trimestre de 2025, con una expectativa de continuidad durante 2026. “Se ha iniciado un círculo virtuoso de inversión, empleo e ingreso”, afirma el documento, con efectos que podrían reflejarse en los próximos trimestres.

También vincula el escenario macro con el precio del cobre y con términos de intercambio en niveles altos. Plantea que ese factor podría aportar hasta US$ 3.000 millones adicionales (cerca de 1% del PIB) a los ingresos fiscales en un escenario medio, con uso posible para reducción de deuda o acumulación en fondos soberanos, bajo las restricciones de la regla fiscal.

El informe describe un mercado laboral con bajo dinamismo. Reporta que la variación mensual desestacionalizada de la ocupación resultó negativa en noviembre, tras cuatro meses al alza, y que la tasa de desempleo desestacionalizada subió a 8,6%, el nivel más alto desde junio.

Gemines añade que otros indicadores (participación laboral, tasa de empleo y peso del empleo informal) configuran “un escenario de características preocupantes”. Además, menciona la encuesta Casen como un elemento que refuerza el diagnóstico en los deciles de menores ingresos, con caída del ingreso autónomo frente a mediciones previas.

En contraste, el informe destaca una mejora en remuneraciones reales asociada a la desaceleración inflacionaria. Indica un alza real mensual de 0,9% en noviembre y 3,4% en doce meses. La masa salarial creció 4,6% en doce meses, aunque el componente desestacionalizado mostró una baja marginal en noviembre frente al mes anterior.

En precios, Gemines informa que la inflación de diciembre marcó -0,2% y que 2025 cerró en 3,5%, con una trayectoria que acerca el IPC a la meta de 3%. El texto atribuye una parte relevante de esa baja al fortalecimiento del peso, con impacto visible en transables y en bienes sin volátiles.

Sobre política monetaria, el informe repasa que en 2024 la TPM bajó 325 puntos base en siete recortes. En 2025, la baja acumulada alcanzó 50 puntos base en dos recortes, con expectativa de uno o dos recortes adicionales durante ese año. En este punto, Gemines cuestiona recortes acelerados: “parece innecesario y peligroso reducir la TPM con tanta celeridad”, por la recuperación de demanda interna y un contexto externo con incertidumbre.

