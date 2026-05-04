Gobierno ingresa proyecto para reajustar salario mínimo por IPC: alza sería de $7.546

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo mensual, junto con la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar, en una fórmula acotada al avance de la inflación. El texto comenzó su tramitación en la Cámara de Diputados como primer trámite constitucional.

La propuesta fija, a contar del 1 de mayo de este año, un nuevo salario mínimo de $546.546 para trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años, frente a los $539.000 actuales. El alza corresponde a la variación acumulada del IPC entre enero y marzo de 2026, que llegó a 1,4%, y busca, según el Ejecutivo, mantener el poder adquisitivo de las familias.

El proyecto también reajusta el ingreso mínimo para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, que subiría a $407.711. A su vez, el ingreso mínimo para fines no remuneracionales quedaría en $352.298. La misma lógica de actualización se aplicará a la asignación familiar, la asignación maternal y el subsidio familiar.

Además, la iniciativa deja establecido un nuevo reajuste automático para el 1 de enero de 2027, calculado según la variación acumulada del IPC entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información que entregue el INE.

Como argumento de contexto, el Gobierno señaló que el proyecto se presenta en un escenario en que el mercado laboral sigue mostrando señales de debilidad. En ese diagnóstico, advirtió que la creación de empleo se ha concentrado principalmente en ocupaciones informales y que el alza de los costos laborales ha golpeado con más fuerza a las pequeñas y medianas empresas, por sus menores márgenes y mayor fragilidad financiera.