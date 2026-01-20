Récord en la Patagonia: Zona Franca de Punta Arenas eleva aporte regional a $4.713 millones ​

En un nuevo hito para la economía del extremo sur, la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) informó el pago anual correspondiente a la concesión del ejercicio 2025, por un total de $4.713.845.579. El monto, que será transferido íntegramente al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se destinará a proyectos financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La cifra supone un aumento de 3,4% respecto de 2024 y equivale al 28% de los ingresos brutos de la concesionaria, consolidando un nuevo récord histórico de transferencia. El resultado refleja el fortalecimiento del recinto, impulsado por la expansión de espacios comerciales, la llegada de nuevas marcas y servicios, y el desarrollo de proyectos logísticos estratégicos.

Desde el inicio de la concesión, SRI ha aportado más de $43.500 millones al Gobierno Regional, consolidando a la Zona Franca de Punta Arenas como la franquicia tributaria de mayor retorno social en la región.

“Hoy se concreta el pago anual de la concesión de Zona Franca, por más de $4.700 millones, un monto equivalente a toda la inversión regional en equipamiento de salud durante 2025. Son recursos que se quedan en Magallanes y se traducen en desarrollo, mejor atención y calidad de vida. Este es un modelo virtuoso de inversión privada y reinversión regional que queremos seguir fortaleciendo”, expresó el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón.

Por su parte, el gerente general de SRI, Eugenio Prieto Katunaric, destacó la consistencia del modelo. “De forma consistente, Zona Franca de Punta Arenas ha ido elevando su aporte al desarrollo regional, y el pago de la concesión 2025 vuelve a confirmarlo. Hoy somos la franquicia tributaria que mayor retorno social genera en Magallanes, con recursos concretos que se transforman en inversión pública para la región”.

“Este resultado refleja un espacio en plena consolidación, con más visitantes, mayor actividad económica y proyectos que fortalecen la identidad local, como Mercado Zonaustral, que pone en valor el emprendimiento y la gastronomía regional. Seguiremos trabajando para que la Zona Franca crezca junto a Magallanes y continúe siendo un motor de oportunidades para la región”, agregó.

Ventas históricas y consolidación económica

Durante 2025, las ventas totales de la Zona Franca alcanzaron $450 mil millones, creciendo 8,3% frente al año anterior. El mayor dinamismo se concentró en el primer semestre, con febrero como el mes más activo, al registrar un alza de 35,8%.

Las ventas comerciales sumaron $300 mil millones, un alza anual de 9,1%, mientras que los depósitos públicos ascendieron a $98 mil millones, con un crecimiento de 13,1%, reflejando una mayor demanda industrial. Por su parte, las reexpediciones se dispararon 171,4%, impulsadas por exportaciones hacia la Patagonia argentina, fortaleciendo el rol logístico binacional del recinto.

Nuevas marcas, empleo y récord de visitantes

El 2025 también fue un año de apertura comercial. Se inauguraron 47 nuevos espacios, entre locales, islas y grandes tiendas. Destacaron aperturas como Mercado Zonaustral, que reúne a 18 operadores gastronómicos locales, además de la incorporación de Supermercados La Sal, Emporio, LATAM Airlines, KFC y SDG, entre otros.

En empleo, el Censo Laboral 2025 registró 2.775 trabajadores directos, un incremento de 3,1% y la creación de 83 nuevos puestos. La participación femenina llegó al 53%, consolidando a la Zona Franca como uno de los principales empleadores privados de la región. Desde 2008, el recinto ha generado más de 1.300 empleos directos, reafirmando su rol como motor del desarrollo social y económico magallánico.

La afluencia también marcó un récord: más de 10,1 millones de visitantes durante el año, con un promedio mensual de 842 mil personas. Diciembre cerró con más de 1,1 millones de visitas, consolidando al recinto como uno de los polos comerciales y turísticos más relevantes del país.

“Como consecuencia del modelo y de esta planificación, tuvo su retorno en mayores visitas anualmente, no es primera vez que batimos récord histórico de visita, tuviste la curva ahí que nosotros montamos hoy día, ha sido creciente la cantidad de visitas. Tomamos la zona franca con casi 3,5 millones de visitas al año, el año 2007 y hoy día estamos con 10,1 millones de visitas”, explicó el gerente general de SRI.

“Zona Franca está viviendo una etapa de consolidación que se siente en la región. El crecimiento de visitantes, la apertura de nuevos proyectos y espacios muestran un recinto que se renueva, integra a emprendedores locales y refuerza su identidad magallánica. Este dinamismo se traduce directamente en inversión regional y demuestra que una concesión bien gestionada puede tener un impacto real y permanente en el desarrollo del territorio “, agregó Prieto.

Con estos resultados, la Zona Franca de Punta Arenas mantiene un rol relevante en la actividad económica de la Patagonia, con un desempeño que se expresa tanto en su aporte productivo como en su relación con el entorno social y comunitario.