Banco Central mantiene la tasa en 4,5% y refuerza cautela ante riesgos globales

En su Reunión de Política Monetaria de enero, el Consejo del Banco Central acordó por unanimidad mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%. La decisión se adoptó en un contexto de señales mixtas: un entorno externo con mayor impulso para la economía chilena y, al mismo tiempo, riesgos macroeconómicos globales que persisten.

En el plano internacional, el Banco Central destacó el desempeño de la economía estadounidense, cuyo crecimiento en el tercer trimestre fue algo superior a lo anticipado por el mercado. A ello se sumó un aumento del precio del cobre, ubicándolo por sobre los niveles observados en la reunión previa. No obstante, el instituto emisor advirtió que la combinación de factores geopolíticos, fiscales y financieros sigue profundizando los riesgos del escenario global.

Las condiciones financieras mostraron un deterioro marginal en Estados Unidos, reflejando una menor preferencia por activos de ese país, mientras continuaron mejorando para economías emergentes, particularmente en América Latina. En comparación con diciembre, los mercados bursátiles registraron alzas y varias monedas se apreciaron frente al dólar.

En el ámbito interno, las tasas nominales de corto y largo plazo exhibieron movimientos acotados, reduciendo el diferencial con Estados Unidos. El peso se apreció y el crédito se mantuvo sin cambios relevantes. Según la Encuesta de Crédito Bancario del cuarto trimestre de 2025, la oferta permaneció relativamente estable, con una mayor demanda en el segmento inmobiliario.

En actividad, el Imacec de noviembre registró contracciones mensuales de 0,6% en el total y 0,5% en el componente no minero, con caídas en servicios empresariales y transporte, parcialmente compensadas por una expansión del comercio. El Banco Central estimó que varios de estos factores son transitorios. En el mercado laboral, la desocupación se mantuvo sin cambios y la creación de empleo continuó acotada.

La inflación total y subyacente cerraron diciembre en 3,5% y 3,3% anual, respectivamente, con una caída persistente en bienes. Las expectativas inflacionarias a dos años se mantienen en 3%. El Consejo evaluará estos desarrollos en el IPoM de marzo y reiteró su compromiso de conducir la política con flexibilidad para asegurar una inflación de 3% en el horizonte de dos años.