ICE detiene a Armando Fernández Larios, exagente de la DINA requerido por la justicia chilena

El exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Armando Fernández Larios fue detenido en el estado de Florida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Su nombre figura en un listado de 42 ciudadanos chilenos arrestados por ese organismo, mientras en Chile enfrenta múltiples solicitudes de extradición por delitos de lesa humanidad.

El ICE publicó un listado titulado “Arrestados: lo peor de lo peor”, en el que identifica a 42 ciudadanos chilenos detenidos en Estados Unidos. En el noveno lugar de ese registro aparece Fernández Larios, exintegrante de la DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet. Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, Fernández Larios fue detenido en la ciudad de Fort Myers, Florida, y en su ficha se consigna una condena por homicidio.

La detención fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien señaló que el exagente “estaba detenido hace bastante tiempo” y que la calificación realizada por Estados Unidos “corresponde absolutamente a la realidad”. El canciller precisó, además, que la situación legal específica de Fernández Larios en ese país no corresponde ser informada por el Gobierno chileno.

En paralelo, el exuniformado mantiene diversas causas pendientes en Chile. De acuerdo con antecedentes del Poder Judicial, la Segunda Sala de la Corte Suprema ha autorizado en más de una ocasión su extradición por delitos de lesa humanidad. En total, registra cinco causas en las que se ha solicitado su entrega: dos vinculadas a la Caravana de la Muerte, una por el caso Pisagua, otra relacionada con el asesinato del exembajador Orlando Letelier y una causa identificada como “Carmelo”.

La primera solicitud de extradición corresponde a la denominada “Caravana de la Muerte Calama”, ingresada al máximo tribunal en 2007. En 2016 se aprobó la extradición en la causa por el atentado que costó la vida al exembajador de Chile en Estados Unidos, Orlando Letelier, en la cual se le imputa como autor del homicidio de Ronni Moffitt, secretaria del diplomático.

Ese mismo año se solicitó su extradición en la causa “Caravana de la Muerte La Serena”, por hechos ocurridos en octubre de 1973, donde se le responsabiliza como autor del delito de homicidio. Asimismo, en 2017 el ministro en visita Mario Carroza requirió su extradición en el caso “Episodio Pisagua: Manuel Sanhueza Mellado”, también en calidad de autor.