Leve mejora y alza de informales: INE reporta desempleo de 8,0% en trimestre octubre-diciembre

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,0% durante el trimestre octubre–diciembre de 2025, lo que representa un descenso de 0,1 puntos porcentuales (pp.) en doce meses. Esta cifra mantiene al indicador por encima del 8% por 35 meses consecutivos.

El resultado se explica por un alza de 1,8% tanto en la fuerza de trabajo como en las personas ocupadas. No obstante, el número total de desocupados aumentó 1,4%, “incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,4%)”, señaló el INE. Las tasas de participación y ocupación llegaron a 62,1% y 57,1%, respectivamente, con un incremento de 0,5 pp. en cada caso.

La desocupación presentó comportamientos opuestos según sexo. En las mujeres, la tasa cayó 0,9 pp., situándose en 8,5%, impulsada por un crecimiento del 3,7% en la ocupación femenina. Las mujeres desocupadas disminuyeron 7,0%. Por el contrario, la tasa de desocupación masculina aumentó 0,6 pp. a 7,7%, ya que el alza de la fuerza de trabajo (1,0%) superó a la de los ocupados (0,4%). Los hombres desocupados crecieron 9,8%.

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,8%, con un aumento de 0,4 pp. en un año. El incremento se observó tanto en mujeres (28,7%) como en hombres (25,4%). Según sector económico, la mayor incidencia del empleo informal se dio en servicios administrativos y de apoyo (25,3%) y actividades de salud (18,2%).

El alza interanual del 1,8% en el total de ocupados fue influida por sectores como servicios administrativos y de apoyo (26,5%), alojamiento y servicio de comidas (7,4%), actividades de salud (4,2%) y transporte (5,3%). Por categoría ocupacional, el crecimiento se concentró en personas asalariadas informales (6,8%) y trabajadoras por cuenta propia (3,5%).

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente se situó en 8,5%, con una baja de 0,1 pp. respecto al trimestre móvil anterior. El volumen total de horas trabajadas creció 1,3%, aunque el promedio de horas semanales efectivas bajó a 37,5. La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 16,5%, con una brecha de género de 5,1 pp. (14,2% en hombres y 19,3% en mujeres).

En la región capital, la desocupación alcanzó un 8,6%, con un descenso de 0,2 pp. en doce meses. La población ocupada creció 2,1%, liderada por los sectores de servicios administrativos y de apoyo (40,2%), industria manufacturera (4,6%) y alojamiento y servicio de comidas (9,7%).