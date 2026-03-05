Más deuda, más exigencias: cómo está cambiando el acceso al crédito en Chile

El acceso al crédito ha sido históricamente un elemento central del desarrollo económico en Chile. Desde financiar estudios hasta enfrentar imprevistos, el crédito ha permitido a millones de personas adelantar consumo y sostener proyectos personales.

Sin embargo, en los últimos años este acceso se ha vuelto más complejo. El alto endeudamiento de los hogares, un escenario macroeconómico más restrictivo y mayores exigencias regulatorias han redefinido quiénes pueden acceder al financiamiento formal y bajo qué condiciones.

Este artículo analiza el estado actual del crédito en Chile desde una mirada informativa, utilizando datos oficiales y contexto de mercado, sin promover productos ni servicios financieros.

El crédito en Chile: panorama general

Chile cuenta con uno de los sistemas financieros más desarrollados de la región. Según el Banco Central, el crédito al sector privado ha representado históricamente una proporción relevante del Producto Interno Bruto (PIB), reflejando altos niveles de bancarización.

No obstante, esta profundidad también ha traído desafíos. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha advertido de forma recurrente sobre el elevado nivel de endeudamiento de los hogares, especialmente en los segmentos de ingresos medios y bajos.

Endeudamiento de los hogares: cifras y tendencias

De acuerdo con el Informe de Endeudamiento de la CMF, más del 65% de los adultos en Chile mantiene algún tipo de deuda formal. En la última década, el endeudamiento promedio ha mostrado una tendencia creciente, impulsada principalmente por créditos de consumo y compromisos asociados a vivienda.

El Banco Central ha señalado que el ratio de deuda sobre ingreso disponible se mantiene en niveles elevados, lo que reduce el margen financiero de los hogares frente a escenarios adversos como el desempleo o el aumento del costo de la vida.

Carga financiera y presión sobre los ingresos

Otro indicador clave es la carga financiera, entendida como el porcentaje del ingreso mensual destinado al pago de deudas. En una parte relevante de los hogares, esta carga supera el 25% del ingreso, un umbral considerado riesgoso por organismos técnicos.

Este nivel de compromiso limita la capacidad de ahorro y aumenta la probabilidad de atrasos o morosidad, especialmente en contextos económicos más exigentes.

Acceso al crédito: condiciones cada vez más estrictas

El acceso al financiamiento se ha visto impactado por factores macroeconómicos y regulatorios. El aumento de las tasas de interés, junto con una mayor percepción de riesgo por parte de las entidades financieras, ha derivado en procesos de evaluación más rigurosos.

A esto se suman cambios normativos orientados a fortalecer la estabilidad del sistema financiero, los que indirectamente han elevado las barreras de entrada para ciertos perfiles, como personas con ingresos variables o historiales crediticios deteriorados.

Información comercial y restricciones de acceso

La información comercial continúa siendo un factor central en la evaluación de riesgo. La presencia de morosidades o registros negativos limita el acceso al sistema financiero tradicional.

En este contexto, conceptos como préstamos con Dicom suelen aparecer en el debate público como una referencia a personas que enfrentan mayores restricciones de acceso, más que como una solución estructural al problema del crédito.

Nuevos actores en el mercado financiero chileno

Frente a las limitaciones del sistema bancario tradicional, en los últimos años han surgido nuevos actores que operan dentro del marco legal chileno. Se trata de plataformas financieras digitales o fintech que han ampliado el ecosistema de financiamiento.

Estas plataformas han introducido modelos alternativos de operación y evaluación, aumentando la diversidad de opciones disponibles dentro del mercado formal.

Plataformas financieras digitales y mayor diversidad

En el análisis del mercado aparecen plataformas financieras digitales reconocidas en Chile, como Tenpo y Mercado Pago, junto a soluciones impulsadas por entidades bancarias tradicionales, como MACH de Bci o Tempo de BancoEstado. En este ecosistema también participan actores como Atlas Cash, que forman parte del conjunto de nuevos jugadores que han ampliado la oferta de financiamiento digital en el país.

Esto refleja cómo las plataformas financieras digitales se han integrado al ecosistema, posicionándose al mismo nivel que los bancos y otras entidades financieras.

Más opciones de financiamiento, nuevos desafíos

La expansión de las plataformas financieras digitales ha contribuido a ampliar las alternativas de financiamiento en un contexto de mayor restricción crediticia. Esto ha permitido atender segmentos históricamente menos cubiertos por la banca tradicional.

Al mismo tiempo, este crecimiento plantea desafíos regulatorios y de supervisión, en un mercado que evoluciona rápidamente y exige equilibrios entre acceso, riesgo y sostenibilidad.

Conclusión

El acceso al crédito en Chile atraviesa una etapa de ajuste. Altos niveles de endeudamiento, un contexto económico más exigente y criterios de evaluación más estrictos han redefinido el mercado financiero.

En este escenario, la irrupción de plataformas financieras digitales y fintech se consolida como una de las transformaciones más relevantes del sistema, ampliando las opciones de financiamiento dentro del marco formal y reconfigurando el mapa del crédito en el país.