Banco Central mantiene tasa en 4,5% y advierte presión inflacionaria por guerra

El Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, en una decisión adoptada por unanimidad, en un contexto marcado por el aumento de la incertidumbre global producto de la guerra en Medio Oriente.

El instituto emisor advirtió que el conflicto ha alterado significativamente el escenario económico internacional, destacando el alza del precio del petróleo —que se ubica en torno a los US$100 por barril— como uno de los principales factores de presión sobre la inflación y la actividad a nivel global. En ese marco, las expectativas de mercado apuntan a una mantención o incluso alza de tasas en las principales economías.

Las condiciones financieras externas han reflejado este deterioro. En las últimas semanas se ha observado un incremento de las tasas de interés, caídas en los mercados bursátiles y una apreciación del dólar frente a diversas monedas. A ello se suma una baja en el precio del cobre respecto de sus máximos recientes, aunque aún por sobre lo previsto en el último Informe de Política Monetaria (IPoM).

A nivel local, el mercado financiero ha replicado estas tendencias, con retrocesos en la bolsa (IPSA), depreciación del peso y mayores tasas de interés en distintos plazos. En paralelo, la actividad económica cerró 2025 con un crecimiento de 2,5%, en línea con las proyecciones previas, aunque el Imacec de enero mostró un desempeño menor al esperado, influido por factores de oferta en sectores como la minería y la agroindustria.

En materia de demanda interna, el consumo privado mantuvo dinamismo hacia fines del año pasado, mientras que la inversión siguió sostenida por proyectos en minería y energía. En tanto, el mercado laboral mostró estabilidad en la tasa de desempleo, con una creación de empleo acotada.

En el frente inflacionario, el IPC anual se ubicó en 2,4% en febrero, con una inflación subyacente de 3,3%, ambas cifras en línea o levemente por debajo de lo previsto. Sin embargo, el Banco Central advirtió que las expectativas inflacionarias de corto plazo han aumentado de manera relevante en las últimas semanas, impulsadas por el encarecimiento de los combustibles y la depreciación del peso.

El Consejo proyecta que el impacto del shock externo elevará la inflación hasta niveles cercanos al 4% anual durante el segundo trimestre. No obstante, a mediano plazo se espera que estos efectos se diluyan gradualmente, permitiendo que la inflación retorne a la meta de 3% hacia 2027, siempre que no se produzcan nuevas alzas significativas en los precios internacionales.

Pese a ello, el instituto emisor enfatizó que el escenario sigue sujeto a un grado de incertidumbre superior al habitual, por lo que la trayectoria futura de la TPM será evaluada reunión a reunión, en función de la evolución de los riesgos inflacionarios.

“El Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años”, señaló el comunicado.

La minuta de esta reunión será publicada el 1 de abril, mientras que la próxima Reunión de Política Monetaria está prevista para el 27 y 28 de abril.