Sedini dice que “era necesaria” el alza de combustibles: Gobierno “no tenía otra opción”

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó este martes el aumento en el precio de los combustibles anunciado por el Ejecutivo y aseguró que la medida era inevitable frente al escenario económico actual.

En conversación con el matinal Tu Día de Canal 13, la secretaria de Estado sostuvo que el país enfrenta un contexto internacional marcado por el alza del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente.

“Tenemos un escenario internacional con una guerra que hace subir los precios del petróleo en todo el mundo y Chile no está exento de esta realidad”, afirmó.

En ese contexto, defendió la decisión del Gobierno de ajustar los valores de las bencinas y el diésel a su nivel real.

“Cuando uno ve esta situación, y al mismo tiempo nos encontramos con el escenario fiscal que tenemos, que no hay caja y estamos en el límite de la deuda, Chile no tenía otra alternativa”, sostuvo.

La vocera también insistió en que el Ejecutivo no está fijando los precios de manera discrecional, sino reflejando el costo real del combustible.

“No es que nosotros le estemos subiendo el precio a los combustibles”, señaló, agregando que el país “no tiene la capacidad de endeudarse y no tenemos caja para poder apalear este efecto”.

Según explicó, si el Estado hubiese continuado absorbiendo el incremento del petróleo, el costo fiscal habría sido significativo.

La ministra indicó que inicialmente el gasto habría alcanzado cerca de 140 millones de dólares y que, en las semanas siguientes, el monto podría llegar a 160 millones de dólares semanales.

“Si nosotros nos gastamos esta cantidad de plata semanal que se proyecta a ser cerca de 3 mil o 4 mil millones de dólares en el año no tendríamos cómo financiar ninguno de los derechos sociales”, señaló.

Sedini también afirmó que los subsidios a los combustibles no benefician en igual medida a toda la población.

Explicó que, según estimaciones del Ejecutivo, el mayor impacto de este tipo de subsidios se concentra en los sectores de mayores ingresos.

“El subsidio al combustible en general beneficia mucho más al 20% más rico de la población que al 20% más pobre”, afirmó.

En esa línea, indicó que el Gobierno busca dirigir los recursos a medidas focalizadas para apoyar a los sectores más vulnerables y a la clase media.

Finalmente, la vocera reiteró que la decisión fue compleja, pero necesaria frente al escenario fiscal del país.

“Era necesario hacerlo, lamentablemente era necesario hacerlo”, concluyó.