Ministro Quiroz defiende paquete de medidas para enfrentar crisis del petróleo

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar el alza internacional del petróleo y sus efectos en el precio de los combustibles en Chile.

Durante su exposición ante los parlamentarios, la que fue obtenida gracias a la alianza El Mostrador-Parlamento AI, el secretario de Estado sostuvo que el país enfrenta una “emergencia energética” provocada por el fuerte aumento en el precio del crudo a nivel global.

Según explicó, el precio del petróleo ha registrado un incremento abrupto en las últimas semanas. “Este precio sufrió un aumento absolutamente violento del 55% desde finales de febrero”, señaló, agregando que se trata de una variación que no se observaba “probablemente desde hace 40 o 45 años”.

El ministro indicó que el alza responde al conflicto internacional en una zona clave para el transporte mundial de petróleo, lo que ha generado un impacto directo en los precios de los combustibles.

“El diésel ha tenido una subida del 55% desde febrero (…) y la gasolina de 93 octanos ha aumentado un 42%”, detalló durante la sesión.

Quiroz explicó que el impacto en Chile es inevitable debido a que el país depende de combustibles importados. “El diésel y la gasolina que producimos domésticamente dependen completamente de crudo importado”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) solo permite retardar el traspaso de los precios internacionales al mercado interno, pero no evitarlo completamente. “El mecanismo MEPCO no aísla al país de los precios internacionales. Lo único que hace es retardar cómo se transmiten las alzas al precio interno”, explicó.

El titular de Hacienda advirtió que mantener el sistema sin ajustes podría implicar un alto costo fiscal para el Estado. “Continuar aplicando este mecanismo significaría un costo fiscal del orden de cuatro mil millones de dólares”, afirmó.

En ese marco, defendió la decisión del Ejecutivo de traspasar el alza internacional a los precios internos y aplicar medidas de mitigación focalizadas.

Entre ellas, mencionó el congelamiento de las tarifas del sistema de transporte público en Santiago durante todo el año, recursos equivalentes para regiones, un bono de $100.000 mensuales para taxis y colectivos durante seis meses y un refuerzo del fondo para estabilizar el precio de la parafina.

Además, explicó que el proyecto de ley presentado por el Gobierno busca ampliar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y establecer mecanismos para financiar estas medidas transitorias.

“Estamos aquí para poder amortiguar y fijar el precio de la parafina (…) apoyando al sistema de transporte de taxis y taxis colectivos”, indicó.

Quiroz también defendió el enfoque fiscal de la medida, señalando que el subsidio general a los combustibles beneficia proporcionalmente más a los sectores de mayores ingresos.

“El subsidio a la gasolina (…) beneficia más al 20% más rico de la población”, afirmó.

Finalmente, el ministro sostuvo que el conjunto de medidas busca enfrentar una situación internacional compleja sin comprometer las finanzas públicas.

“Lo que enfrentamos es un esfuerzo país”, concluyó.