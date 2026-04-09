Coopeuch distribuye más de $72 mil millones en Remanente entre casi 1,3 millones de socios

Durante el ejercicio 2025, la cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch registró un resultado total de $94.047 millones. El 100% de este resultado se entrega a los socios por medio de la revalorización de las cuotas de participación y por concepto de Remanente.

De este monto, $21.378 millones se destinaron para revalorizar el capital de los cooperados. Cabe destacar que un elemento estructural del modelo empresarial cooperativo de Coopeuch es la protección permanente del capital de sus socios. Todos los años, el monto que mantienen los cooperados en cuotas de participación se reajusta según la variación de la Unidad de Fomento (UF), lo que permite resguardar su valor real frente a la inflación.

Asimismo, $72.178 millones fueron distribuidos por concepto de Remanente, un atributo diferenciador del modelo empresarial cooperativo, entre 1.284.000 socios vigentes al cierre del año pasado. Esta cifra de Remanente representa un incremento de 13,49% respecto al proceso del año anterior, mientras que el monto promedio que recibirá cada socio será un 8,19% mayor que el año anterior.

Cabe consignar que el Remanente es dinero que va directamente a todos los cooperados, siendo recursos que fortalecen sus finanzas y dinamizan las economías locales. La distribución se realiza en función de la participación y el uso que cada socio hace de los productos financieros de la cooperativa.

Sobre este proceso, que fue aprobado por la Junta de Delegados el 8 de abril, el gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva, señaló que “la distribución del Remanente refleja el compromiso permanente que tenemos con nuestros socios, quienes son el centro de nuestro trabajo. Compartir estos resultados es una expresión concreta del valor de nuestro modelo empresarial cooperativo y cómo acompañamos a las personas en sus proyectos y desafíos”.

Además, agregó que “en un contexto económico desafiante como el que estamos viviendo, sabemos que este Remanente es hoy más que nunca una buena noticia para nuestros socios, porque representa un respaldo concreto y un beneficio directo que contribuye a su bienestar financiero”.

Los socios y socias podrán revisar el monto correspondiente a su Remanente a través de los canales digitales de Coopeuch- sitio web y aplicación móvil- a partir de 8 de abril.

Apoyos concretos y acompañamiento a socios ante el escenario económico

En paralelo a la distribución del Remanente, Coopeuch implementó un conjunto de medidas para entregar alivio financiero y acompañar a sus socios y clientes en un contexto de mayor presión económica.

La cooperativa fortaleció los beneficios asociados al pago de combustibles mediante sus medios de pago. En el caso de la tarjeta de crédito Coopeuch, el descuento por litro en estaciones Copec se incrementó de $100 a $200 por litro durante los días jueves de los meses de abril, mayo y junio.

Mientras que se sumó el beneficio para quienes paguen con cuenta vista o Dale Coopeuch, los que podrán acceder a un descuento de $100 por litro, en la misma compañía y durante el mismo día de la semana.

Coopeuch, además, fijó el valor de los dividendos hipotecarios en niveles de marzo, durante abril, mayo y junio, absorbiendo el mayor costo derivado de la inflación.

Además, mantuvo la estabilidad en el precio de los seguros, con el valor de la prima del mes de marzo, durante los mismos meses.