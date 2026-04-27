Insulza llega a la U, el equipo de sus amores: será nuevo director de Azul Azul

A poco más de un mes de dejar el Senado, José Miguel Insulza asumirá un nuevo rol fuera de la política institucional. El exparlamentario será incorporado como director de Azul Azul, la concesionaria que administra a Universidad de Chile, en el marco de la junta de accionistas fijada para este martes 27 de abril en el Centro Deportivo Azul.

Según reportó el diario La Tercera, la llegada de Insulza se produce por designación del nuevo accionista José Ramón Correa, con la idea de que el histórico dirigente socialista se integre al directorio como contraparte de Cecilia Pérez, quien actualmente ejerce funciones en la mesa directiva tras la salida de Michael Clark.

En ese contexto, no se descarta que Insulza pueda disputar la presidencia de la concesionaria. Sin embargo, esa opción depende de la configuración final del directorio y de apoyos internos, lo que se definirá en la misma instancia de accionistas.

La reunión, que comenzará a las 09:00 horas en La Cisterna, también marcará la salida definitiva de Clark, quien encabezó la institución en los últimos años y fue sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero en el marco de un proceso por infracciones a la normativa vigente.

Insulza, de 82 años, ha manifestado públicamente su vínculo con el club. “Desde chico soy hincha de la U y he visto todos los campeonatos que hemos ganado”, señaló en una entrevista previa, donde también destacó su cercanía histórica con el fútbol.

El exsecretario general de la OEA, exministro del Interior y exsenador por Arica y Parinacota inicia así una nueva etapa vinculada al ámbito deportivo, en paralelo a su extensa trayectoria en la política nacional e internacional.