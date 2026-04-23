Terremoto en la U: Michael Clark renuncia como presidente de Azul Azul y asume Cecilia Pérez

Universidad de Chile enfrenta un nuevo remezón institucional luego de que Michael Clark anunciara su renuncia a la presidencia de Azul Azul, concesionaria que administra al club, poniendo fin a una gestión que se extendió por cerca de tres años.

La decisión fue comunicada mediante una carta publicada en el sitio oficial de la institución. “Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A.”, señaló el empresario.

Clark había llegado a la propiedad del club en 2021, tras adquirir el 63% de las acciones que pertenecían a Carlos Heller a través de su fondo Tactical Sports, marcando el inicio de una nueva etapa en la conducción del denominado “Romántico Viajero”.

En su despedida, el ahora exdirigente destacó las dificultades del proceso. “Nada en La U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo”, expresó.

Asimismo, valoró el trabajo realizado junto al directorio y proyectó avances en el plano deportivo e institucional. “No tengo dudas que bajo la hoja de ruta que hemos escrito junto con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes y pronto podrá ser anunciado el gran anhelo (…) tener un coliseo deportivo”, sostuvo.

Clark también agradeció a la hinchada azul por el respaldo durante su gestión. “Muchas gracias por ser uno de los millones de hinchas azules y por creer en nuestro equipo”, indicó, junto con manifestar su disposición a seguir colaborando con la institución. “Estaré siempre disponible para aportar en lo que requieran de mí”, agregó.

La salida del dirigente se produce en un contexto donde su nombre había estado en el foco tras la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en noviembre de 2025, que lo sancionó con una multa de UF 65.000 en el marco de un proceso contra exdirectores y ejecutivos de Sartor AGF por infracciones a normativas del mercado financiero.

Tras la renuncia, la sociedad informó a la CMF que Cecilia Pérez, actual vicepresidenta del directorio, asumirá de manera interina las funciones de presidenta hasta que se designe un reemplazante definitivo. La información fue comunicada mediante un hecho esencial por el gerente general de Azul Azul, José Ignacio Asenjo.