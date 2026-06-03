Trump propone aumentar aranceles contra Chile a un 12,5% por “falta de acción”

Estados Unidos propuso aumentar los aranceles aplicados a las importaciones provenientes de Chile hasta un 12,5%, en el marco de una investigación que cuestiona la eficacia de distintos países para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

La medida fue recomendada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), organismo que durante los últimos meses desarrolló una investigación sobre las políticas adoptadas por diversos socios comerciales en esta materia.

Según el informe, Chile integra un grupo de 54 economías que no han logrado “imponer ni hacer cumplir de forma eficaz una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”.

La propuesta implica un aumento respecto del arancel temporal de 10% que actualmente afecta a productos chilenos, luego de que la Corte Suprema estadounidense invalidara parte de las medidas arancelarias impulsadas previamente por el presidente Donald Trump.

El reporte sostiene que “los actos, políticas y prácticas de Chile relacionadas al fallo en la imposición y aplicación efectiva de una prohibición de importación de trabajo forzoso son irrazonables y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense”.

La misma conclusión fue aplicada a decenas de países incluidos en la investigación, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Japón, Reino Unido, Australia, Suiza, Corea del Sur, Sudáfrica y Vietnam.

En total, la USTR recomendó aplicar un arancel de 12,5% a 46 economías, mientras que otras 14 quedarían sujetas a una tasa de 10%.

La propuesta se sustenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, herramienta que permite a Estados Unidos adoptar medidas comerciales cuando considera que prácticas extranjeras afectan a sus intereses económicos.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, defendió la iniciativa señalando que “la falta de acción por parte de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable”.

Añadió que esta situación “crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales”.

Greer reconoció que algunos países han adoptado medidas para enfrentar el problema, pero afirmó que “cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni arraigue perversamente el trabajo forzoso a nivel mundial”.

Desde el Gobierno chileno enfatizaron que la medida todavía no ha sido aprobada y que permanece en una etapa de consulta pública y análisis por parte de las autoridades estadounidenses.

El canciller Francisco Pérez Mackenna señaló que la recomendación “se encuentra en etapa de consulta pública y análisis” y destacó que Chile ha participado activamente durante todo el proceso.

“Nuestro país ha participado activamente de todos los procesos y continuará activamente desplegado en las conversaciones y gestiones con las contrapartes respectivas, con el objetivo de resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones”, afirmó.

La autoridad también recordó que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos continúa plenamente vigente y que el Ejecutivo mantiene conversaciones con autoridades norteamericanas para proteger los intereses del sector exportador nacional.

Según explicó Pérez Mackenna, el objetivo de esas gestiones es “resguardar nuestros intereses y del sector exportador nacional, promoviendo soluciones que contribuyan al fortalecimiento de una relación comercial de beneficio mutuo”.