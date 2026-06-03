“El precio de la fama”: restringen acceso a Las Trancas y Nevados de Chillán

La tendencia es la misma hace algunos años. Durante fechas importantes como las vacaciones de invierno y feriados de esta época del año, el Valle Las Trancas se ha transformado en el destino turístico con mayor capacidad hotelera ocupada.

Con alrededor de cinco mil camas disponibles, solo el año pasado entre junio y agosto, la ocupación alcanzó casi el 80%. Indudablemente, los turistas llegan motivados por el manto blanco de los Nevados de Chillán. El problema es que en los meses de invierno no solo llega en abundancia la nieve sino también los tacos. La larga fila de automóviles colapsa la ruta N-55 que conecta Chillán con el sector de las Termas de Chillán.

Asumiendo esta realidad, autoridades regionales de Transporte y Carabineros se anticiparon a un eventual colapso de la ruta (como sucedió en años anteriores durante el peak de las vacaciones invernales de los escolares) y programaron restricciones horarias para la subida y bajada desde la zona cordillerana.

La restricción comenzó a aplicarse desde ayer 2 de junio hasta el 31 de octubre de 2026, estableciendo horario de subida entre las 08:00 y las 14:00 horas, mientras que el horario de bajada será desde las 14:30 hasta las 19:00 horas, siempre sujeto a que las condiciones meteorológicas permitan un tránsito seguro.

Asimismo, la resolución faculta a Carabineros de Chile para determinar puntos de corte de tránsito vehicular, previa información de Senapred, en caso de sobrecarga de vehículos o saturación de estacionamientos en la ruta, con el propósito de mantener despejada la vía ante una eventual emergencia.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, Omar Sandoval, destacó que “como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estamos utilizando las facultades que nos entregan los artículos 107 y 113 de la Ley de Tránsito para ordenar la circulación y priorizar la seguridad vial, prohibiendo la circulación de vehículos por determinadas vías públicas cuando exista una causa justificada”.

El alcalde de Pinto, Jairo del Pino, valoró la implementación de la medida señalando que “para nuestra comuna es muy importante contar con acciones preventivas que permitan compatibilizar el turismo con la seguridad. Cada invierno recibimos miles de visitantes en la zona de Las Trancas y Nevados de Chillán, por lo que esta planificación anticipada permitirá mejorar la experiencia de quienes llegan y también entregar mayor tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas”.