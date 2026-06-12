SpaceX debuta en la bolsa y Musk se convierte en billonario

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon este viernes en el índice Nasdaq más de un 30% en su primer día de cotización, tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que convirtió al controvertido empresario en el primer billonario del mundo, según estimaciones de mercado basadas en la valoración de sus participaciones en la compañía aeroespacial y en Tesla.

La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados de Estados Unidos, valorando a SpaceX en algo menos de 1,8 billones de dólares. El alza de esta jornada elevó su valor de mercado a cerca de 2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, Meta y Walmart.

“SpaceX quiere ser capaz de llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá”, declaró Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de trabajadores de la firma. “Con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lograremos hacerlo realidad para ustedes”, añadió. Además, alrededor de un centenar de personas se congregaron frente a la sede del Nasdaq en Nueva York.

Supera récord de Aramco

Musk logró recaudar más de 75.000 millones de dólares, en lo que ya se considera la mayor salida a bolsa de la historia, tras superar el récord establecido en 2019 por la petrolera saudita Aramco, de 25.600 millones. Se espera que esto dé inicio a una serie de importantes salidas a bolsa de empresas tecnológicas, principalmente vinculadas al campo de la inteligencia artificial, en los próximos meses.

Si se cuenta la participación del magnate en SpaceX, valorada en 690.000 millones de dólares al salir a la bolsa, y se suma su parte de Tesla, estimada en unos 279.000 millones de dólares, es razonable proyectar que Musk elevó su riqueza por encima del billón de dólares tras el alza de las acciones de la compañía aeroespacial, según Bloomberg y CNBC.

Fundada por Musk en 2002, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites.