Coopeuch lanza nuevas tarjetas de pago con diseños inspirados en especies chilenas

Coopeuch lanzó una renovada oferta de sus medios de pago, acompañada de una nueva colección de tarjetas que incorpora imágenes de especies chilenas en peligro de extinción, como una forma de relevar su vínculo territorial con Chile y fortalecer la conexión con sus socios.

Según informaron en un comunicado, la cooperativa de ahorro y crédito presentó diseños renovados para sus tarjetas, tanto de la Cuenta Coopeuch como la tarjeta de crédito, en una edición limitada que incorpora imágenes de especies nativas como la Chinchilla, el Picaflor de Juan Fernández y el Gato Andino.

Desde Coopeuch señalaron que esta renovación apunta a hacer más simple, competitiva y relevante su oferta para sus socios. La estrategia considera fortalecer tanto la Cuenta Coopeuch como la Tarjeta de Crédito, incorporando atributos orientados a fomentar el uso cotidiano y a ampliar el acceso a estos productos.

En el caso de la Cuenta Coopeuch, se refuerza una propuesta basada en costo $0 al recibir remuneración o pensión, junto con la posibilidad de canjear puntos por pesos al usar la tarjeta de débito. En paralelo, la tarjeta de crédito incorpora beneficios para nuevos socios, como descuentos en la primera compra, acumulación de puntos y promociones en categorías relevantes como combustibles.

Con esta renovación, la cooperativa busca impulsar un mayor uso de los medios de pago y fortalecer la relación con sus socios, en línea con su estrategia de crecimiento y mayor presencia en el día a día de las personas.