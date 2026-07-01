Científicas realizan hallazgo inédito en los fiordos de Patagonia chilena

Un importante avance para la geografía física y el estudio de los paisajes costeros de la Patagonia chilena acaba de ser publicado en la revista científica internacional Anthropocene Coasts, informó la Universidad de Chile.

La investigación, liderada por las académicas del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile, María Victoria Soto y Joselyn Arriagada González, logró identificar, mapear y clasificar formas geomorfológicas que hasta ahora no habían sido descritas en la literatura científica mundial.

El estudio, titulado “Alluvial fan-deltas of the Comau Fjord, North Patagonian Andean Basin (Chile): a classification proposal”, se desarrolló en el fiordo Comau, en la Región de Los Lagos, uno de los ecosistemas más singulares y menos explorados de la Patagonia norte chilena.

La investigación contó con la importante colaboración de Nicole Antonella Lizama González, geógrafa de la U. de Chile; Mateus Moriconi Prebianca, de la Monash University (Australia); y J. Andrew G. Cooper, de la Ulster University (Reino Unido), consolidando una red científica de alcance global.

El principal hallazgo fue el descubrimiento de varios abanicos aluviales deltaicos presentes en las desembocaduras de ríos que drenan hacia el fiordo. Estas geoformas, influenciadas simultáneamente por procesos fluviales y mareales, no habían sido documentadas ni clasificadas previamente en los fiordos chilenos. A partir de un extenso trabajo de campo realizado durante varios años, complementado con imágenes satelitales, fotografías aéreas históricas y análisis de mareas, el equipo logró caracterizar su dinámica y proponer una nueva categoría geomorfológica denominada “abanico aluvial deltaico modificado por mareas” (Tidally Modified Alluvial Fan-Delta).

Para la profesora María Victoria Soto, autora principal del estudio, el hallazgo representa un aporte significativo al conocimiento de los paisajes costeros de la Patagonia y abre nuevas líneas de investigación sobre la evolución de estos ambientes frente al cambio climático. “Lo más relevante de esta investigación es que logramos identificar y clasificar formas que nunca habían sido reconocidas en los fiordos chilenos. Se trata de sistemas muy dinámicos, moldeados tanto por los ríos como por las mareas, cuya existencia y comportamiento eran prácticamente desconocidos”, señala la académica.

La profesora Joselyn Arriagada González destaca que estos resultados permiten comprender mejor el funcionamiento de ecosistemas particularmente sensibles a las transformaciones ambientales. “Estos ambientes son laboratorios naturales excepcionales para estudiar los efectos del cambio climático, el aumento del nivel del mar y las modificaciones del paisaje. Conocer cómo funcionan hoy es fundamental para anticipar los cambios que podrían experimentar en el futuro”, explica.

El equipo de investigación analizó especialmente la desembocadura del río Huinay, donde observó una intensa actividad sedimentaria, canales entrelazados, lóbulos deltaicos y depósitos de grava continuamente remodelados por corrientes mareales. Los resultados demostraron que las mareas constituyen el principal agente que modifica estas formas, generando una dinámica distinta de la descrita en otros sistemas deltaicos del mundo.

La publicación adquiere especial relevancia porque aporta evidencia científica inédita sobre territorios donde convergen procesos glaciares, fluviales y marinos, en una zona reconocida internacionalmente por su biodiversidad y fragilidad ambiental. Además, el estudio advierte que estos sistemas podrían verse afectados por fenómenos asociados al cambio climático, como el aumento de las temperaturas, las modificaciones en los patrones de precipitación y el ascenso del nivel del mar, así como por escenarios de eventual poblamiento y construcción de infraestructura y equipamiento en estas áreas.

La publicación del artículo en Anthropocene Coasts, revista científica internacional especializada en la interacción entre sistemas costeros y transformaciones ambientales de origen humano, constituye un importante reconocimiento al trabajo desarrollado desde la Universidad de Chile y posiciona a la FAU como un referente en la investigación geomorfológica de los paisajes australes.

Este hallazgo amplía el conocimiento sobre los fiordos patagónicos e incorpora a Chile al debate científico internacional sobre la evolución de los sistemas costeros en el contexto del Antropoceno, aportando una nueva clasificación geomorfológica nacida desde los territorios australes del país.